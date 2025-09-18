Conmoción en Pilar: un hombre intentó matar a su pareja con un cuchillo y arrojándole líquido inflamable

Un hombre de 53 años, investigado por tentativa de femicidio, quedó en prisión preventiva. La agresión, perpetrada con un cuchillo y líquido inflamable, ocurrió el sábado pasado en la casa que ambos compartían en la localidad del departamento Las Colonias.

Ordenaron la prisión preventiva de un hombre al que se investiga por intentar matar a su pareja en Pilar

Quedó en prisión preventiva un hombre de 53 años cuyas iniciales son G.H.V., al que se investiga como autor de una tentativa de femicidio cometida con un cuchillo en perjuicio de su pareja el sábado pasado en Pilar (departamento Las Colonias) .

Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguin, en una audiencia que se desarrolló este miércoles al mediodía en los tribunales de Rafaela.

El fiscal Martín Castellano, titular de la Sección Especial Homicidios de la Unidad Fiscal Rafaela, está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son GHV, transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado hizo lugar al pedido de Castellano, resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva durante todo el proceso.

Tentativa de femicidio

El ilícito que investiga el fiscal Castellano fue cometido aproximadamente entre las 20:00 y las 21:15 del sábado pasado en la vivienda que compartían el imputado y la víctima, a raíz de que están casados.

“En medio de una discusión que mantenía con su esposa, el hombre investigado intentó darle muerte mediante la utilización de un cuchillo con el que le provocó una herida cortante en el pecho”, relató el fiscal y agregó que “también le arrojó un líquido inflamable en el cuerpo”.

Castellano señaló que “luego de ser atacada, la mujer logró alejarse del imputado y evitó que él continuara agrediéndola”. En tal sentido, el funcionario del MPA argumentó que “el hombre investigado no pudo consumar el femicidio por razones ajenas a su voluntad”.

Con un cuchillo y líquido inflamable

“La agresión perpetrada con el cuchillo fue dirigida a zonas vitales del cuerpo”, subrayó el fiscal y remarcó que “el hombre tenía pleno conocimiento de la letalidad del medio que usó y del probable resultado mortal de su accionar, por lo que está claro que su voluntad fue causar la muerte de su pareja”.

Por último, el fiscal planteó que “el accionar del imputado fue atribuido en un evidente contexto de violencia de género”, y concluyó que “el ataque del sábado pasado no fue un acto aislado, sino el corolario de distintos sucesos de violencia de género previos, que implicaron un sometimiento y maltrato y un permanente menoscabo y desprecio a la dignidad de la víctima como mujer”.

Castellano destacó que "en virtud de las numerosas evidencias aportadas por la Fiscalía, se puede tener por acreditado suficientemente el hecho tal como fue intimado como así también la participación del imputado en el mismo y la calificación legal escogida”.