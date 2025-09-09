Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

Este martes desde las 20, la Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias visitando a Ecuador sin la presencia de Lionel Messi

9 de septiembre 2025 · 08:23hs
La Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador.

La Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador.

La Selección Argentina visitará a Ecuador desde las 20 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los comandados por Lionel Scaloni no contarán con la presencia de Lionel Messi, quien fue desafectado para enfocarse en la MLS. El elenco campeón del mundo viene de superar por 2-0 a Venezuela en su última localía previa a la Copa del Mundo y manda en la tabla con 38 puntos tras 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Ya tiene asegurado su lugar para defender la corona de Qatar 2022 y, además, se garantizó el primer puesto en las Eliminatorias, ya que sus perseguidores quedaron a 10 o más unidades.

Para el combinado nacional, el calendario marca una gira por Estados Unidos en octubre, con amistosos ante Venezuela en Miami y contra Puerto Rico en Chicago, mientras que en noviembre habrá compromisos en Angola e India. Ya en marzo de 2026 se jugaría la Finalissima ante España, en una sede aún por definir.

Por su parte, el seleccionado de Sebastián Beccacece se encuentra con 26 puntos, cuarto en la tabla por detrás de Argentina (líder), Brasil y Uruguay. Con Colombia y Paraguay, son los seis clasificados de Sudamérica para el Mundial 2026. Venezuela (séptimo con 18) y Bolivia (octavo con 17) se disputan el boleto para el Repechaje en la última fecha.

Cómo llegan Argentina y Ecuador al duelo por Eliminatorias

En su última presentación, Argentina viene de vencer a Venezuela en el Monumental de Buenos Aires y, también, la última presentación de Messi en el país por un partido oficial.

Para este duelo, Scaloni planea poner en cancha a un equipo con variantes con respecto al que consiguió los tres puntos ante la Vinotinto. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se perfilan para regresar al once: el delantero del Inter viene de marcar apenas ingresó en el complemento frente a Venezuela, mientras que el volante del Liverpool, que llegó con lo justo tras una molestia muscular, será parte de un mediocampo en plena rotación junto con Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

En defensa, la baja obligada de Cuti Romero por suspensión abre la puerta para que Leonardo Balerdi acompañe a Nicolás Otamendi, mientras que Gonzalo Montiel podría reemplazar a Nahuel Molina. Nicolás Tagliafico mantendría su lugar.

En ataque, la ausencia de Messi y la salida de Franco Mastantuono darían lugar a Nicolás Paz, mientras que resta definir si Julián Álvarez acompañará a Lautaro Martínez o si Scaloni optará por un solo nueve, lo que le daría chances a Giuliano Simeone. Además, Nicolás González, de buen ingreso ante la Vinotinto, es otro candidato a ganarse un lugar desde el inicio en reemplazo de Thiago Almada.

Por su lado, Ecuador llega luego de un empate sin goles ante Paraguay en Asunción. La Tri de Beccacece podrá contar con la presencia del mediocampista Alan Franco, que cumplió con su fecha de suspensión, mientras que también en el mediocampo Moisés Caicedo llegará recuperado y volverá a formar parte del esquema titular.

Hernán Galíndez nuevamente irá bajo las tres palos y la línea de cuatro estará compuesta por la dupla de Willian Pacho y Piero Hincapié en la zaga central, con Pervis Estupiñán en el lateral izquierdo y en el lado opuesto aparece la primera duda: Joel Ordoñez o Ángelo Preciado.

En la faceta ofensiva, Nilson Angulo o John Yeboah podrían acompañar por las bandas junto a Gonzalo Plata, para nutrir al tentativo doble 9 que compondrán Enner Valencia y Kevin Rodríguez.

Probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL).

Estadio: Monumental Banco Pichincha, de Guayaquil.

Hora: 20.

TV: TyC Sports y Telefé.

