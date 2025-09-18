Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Subió la desocupación en el Gran Santa Fe: 13.000 personas buscan trabajo activamente

La desocupación en el Gran Santa Fe creció al 5,5% en el último trimestre, más de un punto por encima del registro anterior. Los datos reflejan un aumento de personas desocupadas y subocupadas, en línea con la tendencia observada en el Gran Rosario.

18 de septiembre 2025 · 19:58hs
Subió la desocupación en el Gran Santa Fe: 13.000 personas buscan trabajo activamente. Imagen ilustrativa

La última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestra que en el Gran Santa Fe, la población económicamente activa (PEA) representa el 43,8%, es decir 243.000 personas.

De ellas, la desocupación alcanzó el 5,5%, lo que equivale a 13.000 personas, 3.000 más que en el trimestre anterior, cuando el indicador era del 4,2%.

En cuanto a la ocupación demandante, que agrupa a quienes tienen trabajo pero buscan mejorar su situación laboral, el porcentaje se ubicó en 7,1%, comprendiendo 17.000 personas. Por su parte, la subocupación alcanza al 10% de la PEA, es decir 24.000 personas.

Gran Rosario: también en alza

En el Gran Rosario, la PEA alcanza el 52,8%, con 719.000 personas activas en el mercado laboral. La desocupación subió al 7,7%, respecto del 7,1% del trimestre anterior, alcanzando a 55.000 personas, 7.000 más que el período anterior.

Asimismo, la ocupación demandante representa el 14% de la PEA, unos 101.000 trabajadores, mientras que la subocupación llega al 9,9%, es decir 71.000 personas.

Juan Manuel Pusieri, ex ministro de Trabajo de Santa Fe, analizó los datos, destacó que “el incremento de la desocupación y la subocupación en el Gran Santa Fe refleja la necesidad de políticas locales que fomenten la creación de empleo de calidad y apoyen a quienes buscan una mejor oportunidad laboral”.

En ambos aglomerados, la desocupación aumentó sobre el primer trimestre del año, sumando 10.000 personas desocupadas más en total. Otro dato relevante que arroja la EPH es que aproximadamente el 25% de la PEA mantiene una búsqueda activa de nuevas fuentes laborales, independientemente de si ya cuentan con un empleo.

Santa Fe trabajo desocupación
