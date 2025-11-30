Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur de la IBA y competirá en cuatro categorías en Dubai, en un retorno clave al torneo más importante del boxeo amateur.

Guillermo Freire , Thomas Casazza , Lucas Villalba y Matías Verón . Los entrenadores Fernando Peralta y Ezequiel Romero

Los representantes argentinos regresan al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur , el torneo más importante de la IBA , con cuatro categorías confirmadas en Dubai. El equipo llega tras recuperar su membresía y con el objetivo de volver a competir frente a las potencias del boxeo amateur internacional.

El seleccionado está integrado por Guillermo Freire (51 kg) , Thomas Casazza (67 kg) , Lucas Villalba (63.5 kg) y Matías Verón (92 kg) . Los entrenadores Fernando Peralta y Ezequiel Romero acompañan a la delegación en su viaje rumbo a Emiratos Árabes Unidos. La AAB recibió la invitación pocos días después de recuperar su condición de miembro activo dentro de la IBA, lo que habilitó nuevamente la presencia nacional en el certamen.

Historia de Argentina en el Mundial de Boxeo Amateur

Aunque el país nunca logró la medalla dorada, cosechó cuatro preseas masculinas, incluida una histórica medalla de plata obtenida por Omar “Huracán” Narváez en Houston 1999. También conquistó bronces en Budapest 1997 y en Almaty 2013, de la mano de Yamil Peralta.

Presencia femenina argentina en el Campeonato Mundial

El boxeo argentino también dejó huella en la rama femenina, con cinco medallas en distintos campeonatos. Entre ellas se destacan las presencias de Paola Casalinuovo, Yesica “La Tuti” Bopp, Érica “La Pantera” Farías y Aldana “La Avispa” López, autora del último podio nacional en Estambul 2022.

El regreso argentino al ámbito IBA

Tras recuperar reconocimiento internacional, la delegación nacional volvió a competir bajo reglas de la IBA, obteniendo cuatro bronces en el Mundial Interclubes. Ese rendimiento refuerza la expectativa para esta edición del Campeonato Mundial de Boxeo Amateur.