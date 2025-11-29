Un triunfazo consiguió el santafesino Chiquito Vergara en Lituania

El púgil del Club Colón, Jonathan Chiquito Vergara derrotó el ucraniano Bohdan Myronets quien fue descalificado en el segundo round por un golpe ilegal

El santafesino Jonathan Vergara (10-3, 5 KO) venció por descalificación en el 2° round al ucraniano, ultra favorito, Bohdan Myronets (10-2, 5 KO). La maniobra definitiva fue un golpe de conejo sobre la humanidad de Chiquito. Igualmente, resultó un triunfazo del representante del Club Atlético Colón que afrontó así la última pelea de la presente temporada.

Jonathan Vergara (10-3, 5 KO) venció por descalificación en el segundo round, al ultra favorito, Bohdan Myronets (10-2, 5 KO). La maniobra definitiva fue un golpe de conejo sobre la humanidad del boxeador colonista. La pelea se desarrolló en el Zalgiris Arena, Kaunas, Lituania. El combate fue en categoría pesado y estaba pautado a ocho asaltos.

En el marco del festival denominado Stanionis Promotions x UTMA 15 en el Zalgiris Arena, Kaunas, en Lituania, el púgil pesado entrenado Carlos Lemos en el Club Atlético Colón de Santa Fe, sumó una nueva experiencia internacional ante un muy duro rival, el cual se excedió en las formas, y fue sancionado por los fiscales del pleito.

El entrenador de Vergara, Carlitos Lemos, le dijo a UNO Santa Fe desde Lituania que "el ucraniano fue un rival muy bueno. Era muy veloz, alto, un poquito más que Chiquito. En el primer round no salían mucho las cosas. El europeo tenía mejor distancia, era más rápido y todo".

"El ucraniano le pega un golpe cercano a la oreja, casi rozando la nuca, pero el árbitro le contó bien. Pero quedó claro que Myronets metió dos o tres infracciones, luego le mete la traba a Chiquito, también lo empuja, y en el segundo round, le pega directamente en la nuca" describió el DT del boxeador santafesino.

image El púgil del Club Colón de Santa Fe, Chiquito Vergara, junto a su entrenador Carlos Lemos.

Lemos siguió contando que "el árbitro no dijo nada, hasta que el fiscal de la pelea lo llamó el juez, porque vio en la pantalla lo que había sucedido, y le muestra la repetición que el golpe fue en la nunca. Ante esto, el árbitro decide dar vuelta la determinación, y le da ganada la pelea por descalificación a Jonathan".

En concreto, Myronets dominó la pelea, derribándolo al santafesino Vergara en el primer asalto. Luego, un golpe en la nunca del europeo sobre el santafesino, lo cual no fue una falta accidental, a instancias del fiscal, el árbitro descalificó al ucraniano, y la victoria viajó hacia la ciudad de Santa Fe, para cerrar un año en el que sumó mucha experiencia a nivel internacional.

Se viene un festival en el Roque Otrino

Desde Lituania, Carlos Lemos, entrenador y promotor de boxeo, aprovechó la comunicación para confirmar la realización de un importante festival de boxeo en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón, el próximo sábado 6 de diciembre.

La velada contará con un combate profesional en peso super ligero a seis rounds, y el pleito lo animarán Dimas Toty Garateguy de Colón ante Damián el Chino Yapur del Willie Pep. Además habrá diez peleas amateurs, con boxeadores de Colón, Eolin Boxing, Willie Pep, Chino Box, Thunder Box, Coronda, y otros puntos de la región. Habrá un importante servicio de buffet. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en el 3425034425.