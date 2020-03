Arranca el paro por 48 horas de los docentes con un acto frente a la Regional IV

“Las clases comienzan en la calle y en defensa de la educación pública”. Así la secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso, planteó el rechazo contundente de los maestros a la propuesta de aumento salarial del 3 por ciento que el gobierno de Omar Perotti hizo a sólo a 48 horas del inicio del ciclo lectivo.

La asamblea provincial de Amsafé determinó que más de 36 mil votos se inclinaran por rechazar la oferta y definió un plan de lucha que comenzará este lunes, con una acto frente a la Regional IV de Educación y que se extenderá hasta el martes inclusive.

Además, de no haber una contraoferta, ya le pusieron fecha a una nueva medida de fuerza para el 11 y 12 de marzo. En esa segunda semana, la acción incluye la movilización de los gremios Amsafé (maestros públicos) y Sadop (privados), que ya el viernes había decidido ir a la huelga.

LEER MÁS: Para Cantero, la oferta del gobierno "es una propuesta posible"

Con ese antecedente y una paritaria nacional que cerró en el 13,5 por ciento —más cuatro sumas fijas hasta junio—, la propuesta santafesina, que en su conjunto apenas supera el 6 por ciento en el global (3 por ciento, más 870 pesos de material didáctico y otros 1.210 pesos de Fonid), era “difícil que pasara”, según plantearon los dirigentes desde el inicio.

Los maestros nucleados en Amsafé le dijeron "sí" al plan de lucha en una asamblea provincial que se llevó adelante el sábado en esta capital. Allí se contabilizaron más de 37 mil votos totales, de los cuales 36.976 fueron por el rechazo de la oferta, apenas 17 por la aceptación y cuatro por el rechazo sin medidas de fuerza.

Finalmente, con más de 18 mil votos, la moción más elegida por todos los departamentos fue la llevar adelante un paro de 48 horas en la semana de inicio de clases, medida que arranca este lunes.

El sindicato espera una contraoferta por parte del gobierno provincial. En caso de que eso no suceda, ya tiene fecha una nueva medida de 48 horas, que se realizará el 11 y 12 de marzo, con movilización en las principales ciudades de la provincia.

LEER MÁS: Los docentes privados definieron un paro de 48 horas

El mismo plan de lucha había definido 48 horas antes el gremio de los maestros privados. En el caso de la semana siguiente, desde Sadop señalaron que las fechas están aún por confirmarse.

Los dirigentes no ahorraron críticas al esquema de aumento dado a conocer por la provincia y la más dura fue sin dudas la titular de Amsafé. Alesso señaló que “las clases empiezan en la calle” y consideró: “La discusión que tiene el oficialismo con la oposición (ley de necesidad pública) que es lo que está llevando a este desastre, no es un tema que tengamos que resolver los docentes. Ese es un tema de la Legislatura. No quisiera pensar que los docentes somos objeto de un chantaje para que haya una ley”.

Además, indicó que en el esquema del 3 por ciento de incremento propuesto sobre el salario básico, la provincia le adiciona 1.210 pesos que en rigor baja desde el gobierno central en función del Fondo de Incentivo. “El esfuerzo de la provincia allí es mínimo”, agregó.

Los dirigentes también recalcaron que la propuesta está lejos del 13,5 por ciento ofertado por la Nación, el 16 por ciento de la provincia de Buenos Aires e incluso de otros distritos del país, como Córdoba, donde están ofertando entre el 15 y el 20 por ciento, señalaron.

“Está lejos, no solo de nuestras expectativas sino de lo que están ofreciendo otras provincias con salarios similares. Hay que imaginar el malestar de los docentes con una economía inflacionaria donde todo aumenta menos los salarios. Es mucho el malestar, esperamos que el gobierno reflexione, que pueda ver realmente la propuesta que ha hecho, que es absolutamente baja. Tiene que mejorarla con urgencia si quiere resolver el conflicto”, planteó Alesso.