Apertura Promocional: se armaron las semifinales con dos sorpresas

El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

El Apertura ingresa en su etapa definitiva: toda la programación en la A1 y A2