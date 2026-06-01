Regatas Santa Fe y Unión y Progreso A dieron la nota en los cruces por cuartos de final del Torneo Promocional, al vencer como visitante a Alianza y Colón (SF), respectivamente.
Apertura Promocional: se armaron las semifinales con dos sorpresas
El bicampeón Kimberley y Atlético Franck cumplieron la lógica y se metieron en semis del Promocional. A la nota la dieron Regatas (SF) y Unión y Progreso A.
Por Ovación
Asimismo, Kimberley junto a Atlético Franck se hicieron fuertes en sus reductos.
TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - CUARTOS DE FINAL
Kimberley 72 (Fernando Ruscitti 19) - Colón (SJ) 55 (Leandro Michelassi 15)
Colón (SF) 58 (Juan Verbauwede 14) - Unión y Progreso A 61 (Emiliano Ceirano 10)
Alianza 59 (Juan Almada 18) - Regatas (SF) 69 (Mateo Gornati 16)
Atlético Franck 78 (Luca Minetti 19) - Atlético Arroyo Leyes 46 (Adrián Coitinho 11)
RONDA DEL 9° AL 12° PUESTO
Alumni (LP) 69 (Juan Siviero 15) - Santa Rosa 70 (Pablo Vaira 18)
Unión y Progreso B 44 (Carlos López Paz 13) - Central Rincón 54 (Gastón Alloatti 12)
SEMIFINALES (al mejor de tres encuentros)
Kimberley vs. Unión y Progreso A
Atlético Franck vs. Regatas (SF)
Fuente: ASB