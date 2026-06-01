Uno Santa Fe | Ovación | Promocional

Apertura Promocional: se armaron las semifinales con dos sorpresas

El bicampeón Kimberley y Atlético Franck cumplieron la lógica y se metieron en semis del Promocional. A la nota la dieron Regatas (SF) y Unión y Progreso A.

Ovación

Por Ovación

1 de junio 2026 · 07:45hs
Apertura Promocional: se armaron las semifinales con dos sorpresas

Regatas Santa Fe y Unión y Progreso A dieron la nota en los cruces por cuartos de final del Torneo Promocional, al vencer como visitante a Alianza y Colón (SF), respectivamente.

Asimismo, Kimberley junto a Atlético Franck se hicieron fuertes en sus reductos.

TORNEO APERTURA PROMOCIONAL - CUARTOS DE FINAL

Kimberley 72 (Fernando Ruscitti 19) - Colón (SJ) 55 (Leandro Michelassi 15)

Colón (SF) 58 (Juan Verbauwede 14) - Unión y Progreso A 61 (Emiliano Ceirano 10)

Alianza 59 (Juan Almada 18) - Regatas (SF) 69 (Mateo Gornati 16)

Atlético Franck 78 (Luca Minetti 19) - Atlético Arroyo Leyes 46 (Adrián Coitinho 11)

RONDA DEL 9° AL 12° PUESTO

Alumni (LP) 69 (Juan Siviero 15) - Santa Rosa 70 (Pablo Vaira 18)

Unión y Progreso B 44 (Carlos López Paz 13) - Central Rincón 54 (Gastón Alloatti 12)

SEMIFINALES (al mejor de tres encuentros)

Kimberley vs. Unión y Progreso A

Atlético Franck vs. Regatas (SF)

Fuente: ASB

Promocional Apertura Kimberley
Noticias relacionadas
dolor en el futbol santafesino: fallecio hugo cachape rivero, una leyenda de la liga santafesina

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Los Pumas 7´s vencieron a Fiji y ganaron el bronce en Valladolid.

Los Pumas 7 se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

Sanjustino venció 4 a 0 a Atlético Irigoyen y pasó a la tercera fase de la Copa Santa Fe.

El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

alma y republica armaron la gran final del apertura femenino

Alma y República armaron la gran final del Apertura Femenino

Lo último

Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Madelón: Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver

Madelón: "Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver"

Último Momento
Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Madelón: Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver

Madelón: "Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver"

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo Cachapé Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Ovación
El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo Cachapé Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

El Apertura ingresa en su etapa definitiva: toda la programación en la A1 y A2

El Apertura ingresa en su etapa definitiva: toda la programación en la A1 y A2

Los Pumas 7 se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

Los Pumas 7 se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

Policiales
Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!