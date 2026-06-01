Este domingo se completaron los cruces directos para armar las semifinales del Torneo Apertura categoría Liga Próximo.
Apertura Liga Próximo: se armaron las semifinales del certamen
Rivadavia le ganó a Santa Rosa y jugará las semis de la Liga Próximo ante Gimnasia A. En tanto que la otra llave la animarán República del Oeste y Unión.
Por Ovación
En definitiva no hubo sorpresas y los elencos que tenían ventaja deportiva pudieron avanzar a una ronda que ahora será al mejor de tres encuentros.
TORNEO APERTURA – LIGA PRÓXIMO – CUARTOS DE FINAL
MIÉRCOLES 27 DE MAYO
Gimnasia 72 (Juan Montenegro 16) - CUST 59 (Luca Nanzer 21)
VIERNES 29 DE MAYO
República 107 (Agustín Ríos 19) – Regatas (SF) 54 (Facundo Fernández Da Silva 20)
SÁBADO 30 DE MAYO
Unión (SF) 81 (Joaquín Bugna 17) - Alma Juniors 63 (Stefano Castoldi 19)
DOMINGO 31 DE MAYO
Rivadavia Juniors 75 (Luka Zillii 32) - Santa Rosa 67 (Leandro Sasia 22)
SEMIFINALES (al mejor de tres partidos)
República del Oeste vs. Unión (SF)
Rivadavia Juniors vs. Gimnasia A