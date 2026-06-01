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Apertura Liga Próximo: se armaron las semifinales del certamen

Rivadavia le ganó a Santa Rosa y jugará las semis de la Liga Próximo ante Gimnasia A. En tanto que la otra llave la animarán República del Oeste y Unión.

Ovación

Por Ovación

1 de junio 2026 · 07:51hs
Apertura Liga Próximo: se armaron las semifinales del certamen

Este domingo se completaron los cruces directos para armar las semifinales del Torneo Apertura categoría Liga Próximo.

En definitiva no hubo sorpresas y los elencos que tenían ventaja deportiva pudieron avanzar a una ronda que ahora será al mejor de tres encuentros.

TORNEO APERTURA – LIGA PRÓXIMO – CUARTOS DE FINAL

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

Gimnasia 72 (Juan Montenegro 16) - CUST 59 (Luca Nanzer 21)

VIERNES 29 DE MAYO

República 107 (Agustín Ríos 19) – Regatas (SF) 54 (Facundo Fernández Da Silva 20)

SÁBADO 30 DE MAYO

Unión (SF) 81 (Joaquín Bugna 17) - Alma Juniors 63 (Stefano Castoldi 19)

DOMINGO 31 DE MAYO

Rivadavia Juniors 75 (Luka Zillii 32) - Santa Rosa 67 (Leandro Sasia 22)

SEMIFINALES (al mejor de tres partidos)

República del Oeste vs. Unión (SF)

Rivadavia Juniors vs. Gimnasia A

Liga Próximo Rivadavia Apertura
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