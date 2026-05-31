Estudiantes aplastó a Rosario Central y sigue adelante en la Copa Argentina

Con goles de Carrillo, Palacios y Amondarain, Estudiantes goleó a Rosario Central en Córdoba y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina

Estudiantes golóe 3-0 a Rosario Central en uno de los duelos más atractivos y picantes de los 16avos de final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, el Pincha eliminó al equipo de Ángel Di María, que terminó con diez por la expulsión de Ibarra.

Guido Carrillo y Tiago Palacios (de penal), en el primer tiempo, y Mikel Amondarain sobre el cierre, marcaron los goles del Pincha, mientras que en el Canalla fue expulsado Franco Ibarra por doble amarilla en el complemento.

A los pocos minutos del comienzo del encuentro, Carrillo anotó el 1 a 0 tras un gran cabezazo en el área. Minutos más tarde, Palacios anotó el segundo gol del Pincharrata desde el punto penal tras una falta clara.

Solo con el 0-2 reaccionó un poco Central y fue a buscar, apuntalado en Ángel Di María, pero con escasa claridad de frente al arco rival y sin lastimar.

Para el segundo tiempo, Almirón movilizó el ataque con el ingreso de Giovanni Cantizano pero tampoco el juvenil pudo desequilibrar lo suficiente ante un equipo que fue mejor de principio a fin y en casi toda la cancha. Y que lo confirmó con un contundente 3-0 poco antes del cierre.

Central no le encontró nunca la vuelta al partido en el Kempes y se despidió temprano de la Copa Argentina, luego de quedar este mes afuera en semifinales del torneo Apertura y de perder el invicto la semana pasada en Copa Libertadores, a pesar de clasificar a octavos, donde se medirá mano a mano con el Corinthians de Brasil.

Estudiantes, que también está en la segunda ronda de la Libertadores, espera ahora por Huracán o Barracas Central en los octavos de final del certamen federal.

El resumen de Estudiantes y Rosario Central