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Morón ganó para ser líder de la zona A y Ciudad Bolívar empató antes de visitar a Colón

Morón superó 3-1 a Mitre y quedó solo en la cima de la zona A de la Primera Nacional. Ciudad Bolívar, próximo rival de Colón, empató de local. La tabla

Ovación

Por Ovación

31 de mayo 2026 · 18:46hs
Morón ganó para ser líder de la zona A y Ciudad Bolívar empató antes de visitar a Colón

@depmoronoficial

La fecha 16 de la Primera Nacional dejó movimientos importantes en la Zona A y varios resultados que seguramente siguieron de cerca en Colón. Uno de ellos se dio en Santiago del Estero, donde Mitre dejó pasar una oportunidad valiosa al caer 3-1 frente a Morón.

Con este resultado, el Gallito continúa consolidándose como uno de los protagonistas del campeonato. Llegó a los 28 puntos y sigue mirando a todos desde arriba, sacándole tres unidades de ventaja al Sabalero en la pelea por los primeros puestos.

• LEER MÁS: Colón da vuelta la página y ahora piensa en el duelo de punta ante Ciudad Bolívar

Pero no fue la única noticia que llamó la atención pensando en el futuro inmediato, ya que Ciudad Bolívar, que será el próximo rival de los santafesinos, volvió a exhibir una tendencia que se repite desde hace varias fechas. Esta vez igualó 1-1 frente a San Miguel y dejó escapar puntos en condición de local, un escenario donde le viene costando mucho más de lo esperado.

El equipo bonaerense muestra una particularidad llamativa: lejos de casa suele ofrecer sus mejores versiones, mientras que ante su gente pierde solidez y regularidad. Ahora el foco se trasladará al Brigadier López, donde Ciudad Bolívar intentará sostener una campaña que lo mantiene en zona de protagonismo y donde Colón buscará aprovechar la localía para volver a sumar de a tres. Una fecha que movió la tabla y que también dejó algunas pistas sobre el camino que viene.

Así está la tabla de la zona A de la Primera Nacional

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Morón Ciudad Bolívar Colón
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