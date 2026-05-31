Morón ganó para ser líder de la zona A y Ciudad Bolívar empató antes de visitar a Colón

Morón superó 3-1 a Mitre y quedó solo en la cima de la zona A de la Primera Nacional. Ciudad Bolívar, próximo rival de Colón, empató de local. La tabla

La fecha 16 de la Primera Nacional dejó movimientos importantes en la Zona A y varios resultados que seguramente siguieron de cerca en Colón . Uno de ellos se dio en Santiago del Estero, donde Mitre dejó pasar una oportunidad valiosa al caer 3-1 frente a Morón .

Con este resultado, el Gallito continúa consolidándose como uno de los protagonistas del campeonato. Llegó a los 28 puntos y sigue mirando a todos desde arriba, sacándole tres unidades de ventaja al Sabalero en la pelea por los primeros puestos.

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Pero no fue la única noticia que llamó la atención pensando en el futuro inmediato, ya que Ciudad Bolívar, que será el próximo rival de los santafesinos, volvió a exhibir una tendencia que se repite desde hace varias fechas. Esta vez igualó 1-1 frente a San Miguel y dejó escapar puntos en condición de local, un escenario donde le viene costando mucho más de lo esperado.

El equipo bonaerense muestra una particularidad llamativa: lejos de casa suele ofrecer sus mejores versiones, mientras que ante su gente pierde solidez y regularidad. Ahora el foco se trasladará al Brigadier López, donde Ciudad Bolívar intentará sostener una campaña que lo mantiene en zona de protagonismo y donde Colón buscará aprovechar la localía para volver a sumar de a tres. Una fecha que movió la tabla y que también dejó algunas pistas sobre el camino que viene.

Así está la tabla de la zona A de la Primera Nacional