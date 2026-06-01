Alma Juniors y República del Oeste se clasificaron finalistas del Torneo Apertura de Mayores rama femenina, al barrer a CUST y Gimnasia, respectivamente.
Alma y República armaron la gran final del Apertura Femenino
Alma Juniors venció a CUST por 65-41 y República superó a Gimnasia por 48-42 y definirán mano a mano el Apertura Femenino.
Por Ovación
De esta manera se repite la última final del Clausura 2025, ahora con ventaja deportiva para las esperancinas que vienen de ganar como invitadas el Apertura 2026 de la Asociación Rafaelina.
Las dos llaves de semifinales del Apertura de Mayores Femenino
CUST 41: Paula Cortes 12, Paula Lazcano 7, Oriana Balbo 4, Cora Minetti 5, Martina Montini 5 (FI) Milagros Hassan 0, Belén Hassan 0, Ana Mina 4, Gimena Brondino 4, Micaela Cano 0. DT: Diego Vicino.
ALMA JUNIORS 56: Malena Baum 10, Milagros Muller 4, Sabrina Mottier 3, Sofía Descalzo 10, Mía Andereggen 14 (FI) Guillermina Torres 0, Jazmín Mottier 2, Eugenia Freyre 0, Ximena Case 10, Ana Leoni 3, Julia Gaggiamo 0. DT: Pablo González.
Parciales: 4-23, 17-31 y 31-45.
Árbitros: Sergio Quinteros, Brian Peréz y Juan Jasson.
Cancha: Pay Zumé.
GIMNASIA 42: Ludmila Theiler 7, Avril Strada 2, Florencia Maidana 0, Antonella Favre 1, María Spais 11 (FI) Gianella Ramassotto 9, Paz Montenegro 9, Luz Salvatelli 2, Paloma Ricardo 1. DT: Valentina Bonini.
REPÚBLICA 48: Julia García 1, Juana Alliot 19, Martina Orbelli 0, Irina Aballay 11, Sofía García 4 (FI) Martina Spies 6, Antonella Girolimetto 0, Joaquina Bonneau 7, Maite Orbelli 0. DT: Carlos Baldi.
Parciales: 8-16, 13-32 y 28-37.
Árbitros: Silvio Guzmán, Leandro Herlein y Julia Aguilar.
Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.