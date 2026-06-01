Uno Santa Fe | Santa Fe | ni una menos

Ni Una Menos marcha en Santa Fe: convocan a una movilización a 11 años del histórico 3J

La Asamblea Ni Una Menos Santa Fe convocó a una nueva movilización para este miércoles 3 de junio. La concentración será frente a la Municipalidad y culminará en Plaza 25 de Mayo con reclamos por políticas públicas, acceso a la justicia y prevención de las violencias

1 de junio 2026 · 08:18hs
Ni Una Menos marcha en Santa Fe: convocan a una movilización a 11 años del histórico 3J

La Asamblea Ni Una Menos Santa Fe convocó a una nueva movilización para este miércoles 3 de junio, al cumplirse 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos, una manifestación que marcó un antes y un después en la lucha contra las violencias de género en Argentina.+

Embed

La concentración comenzará a las 16.30 frente a la Municipalidad de Santa Fe, en la esquina de Salta y 4 de Enero. Desde allí, las organizaciones sociales, feministas y de la diversidad marcharán hasta la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno y los Tribunales provinciales.

La convocatoria de este año se realiza bajo la consigna “Hartxs, cansadxs y endeudadxs, pero juntxs y organizadxs”, una frase que busca reflejar el contexto social y económico actual, al tiempo que reafirma la necesidad de sostener la organización colectiva frente a las distintas formas de violencia.

Los reclamos de Ni Una Menos en Santa Fe

Desde la organización señalaron que la jornada tendrá como eje la visibilización de los reclamos vinculados a la prevención de las violencias, el acceso a la justicia y la continuidad de las políticas públicas de asistencia y protección para víctimas.

Las referentes también expresaron su preocupación por los recientes femicidios y asesinatos de adolescentes ocurridos en distintas provincias del país. En ese sentido, mencionaron los casos de Agostina, de 14 años en Córdoba, y Dulce, de 17 años en Misiones, como hechos que profundizaron el reclamo y fortalecieron la convocatoria a la movilización.

Además, cuestionaron el desfinanciamiento de programas de asistencia, las declaraciones de funcionarios nacionales sobre la problemática de género y las iniciativas que buscan modificar o eliminar figuras contempladas en la legislación vigente para proteger a las víctimas de violencia.

Defensa de la ESI y la Ley Micaela

Las organizadoras remarcaron también la importancia de sostener herramientas consideradas fundamentales para la prevención de las violencias, como la Educación Sexual Integral (ESI) y la Ley Micaela.

Según indicaron, la capacitación obligatoria en perspectiva de género para quienes integran los distintos niveles del Estado resulta clave para garantizar respuestas adecuadas ante denuncias y situaciones de violencia.

A 11 años de la histórica movilización que se convirtió en un símbolo de la lucha feminista en el país, la marcha de Ni Una Menos en Santa Fe volverá a ocupar las calles con el objetivo de exigir mayores garantías para la protección de mujeres y diversidades y reclamar políticas públicas que permitan prevenir y erradicar las violencias de género.

• LEER MÁS: Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscaban en Córdoba

ni una menos movilización Santa Fe junio
Noticias relacionadas
clima en santa fe: advertencia por niebla, baja visibilidad y pronostico para los proximos dias

Clima en Santa Fe: advertencia por niebla, baja visibilidad y pronóstico para los próximos días

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

En el plano productivo, la economía de Santa Fe avanza pero de manera desigual. El motor del crecimiento es el agro.

Santa Fe recibió 24 veces menos fondos nacionales y la pobreza sigue afectando a 473.000 personas

Emergencia hídrica: Santa Fe acelera un plan de obras en las 100 localidades con mayor riesgo de inundación

Emergencia hídrica: Santa Fe acelera un plan de obras en las 100 localidades con mayor riesgo de inundación

Lo último

Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Madelón: Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver

Madelón: "Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver"

Último Momento
Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Caso Diego Román: convocan a una movilización frente a Tribunales en medio del juicio por su muerte

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Ansés confirmó los pagos de junio: nuevas jubilaciones, AUH y calendario completo

Madelón: Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver

Madelón: "Quiero seguir pero Unión tiene otras prioridades, muchos problemas por resolver"

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Se cumple un año del último triunfo de Colón en la provincia de Buenos Aires

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo Cachapé Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Ovación
El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

El Matador y el Conquistador clasificaron a la tercera fase de la Copa Santa Fe

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo Cachapé Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Dolor en el fútbol santafesino: falleció Hugo "Cachapé" Rivero, una leyenda de la Liga Santafesina

Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo buscará ante Matteo Berrettini los cuartos de final de Roland Garros

Los Pumas 7 se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

Los Pumas 7 se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

Apertura Promocional: se armaron las semifinales con dos sorpresas

Apertura Promocional: se armaron las semifinales con dos sorpresas

Policiales
Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!