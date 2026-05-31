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A cinco años del día que Colón eliminó a Independiente y quedó a un partido de la gloria

El 31 de mayo de 2021, Colón vencía a Independiente y clasificaba a la final de la Copa de la Liga. Fue la noche en la que el sueño empezó a tomar forma

Ovación

Por Ovación

31 de mayo 2026 · 17:51hs
A cinco años del día que Colón eliminó a Independiente y quedó a un partido de la gloria

Hay partidos que se recuerdan por el resultado. Otros, porque cambian la historia de un club. El triunfo de Colón ante Independiente pertenece a esa segunda categoría. Este 31 de mayo se cumplen cinco años de una noche que quedó grabada para siempre en la memoria sabalera.

En el estadio Bicentenario de San Juan, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez derrotó 2-0 al Rojo y consiguió el pasaje a la final de la Copa de la Liga Profesional 2021, el último escalón antes de alcanzar la primera estrella.

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A esa altura, Colón ya no era una sorpresa. Había sido uno de los mejores equipos del torneo y llegaba a la semifinal con argumentos futbolísticos sólidos. Sin embargo, enfrente estaba Independiente, un rival de peso que representaba una prueba de carácter para un plantel que comenzaba a convencerse de que podía hacer historia. La respuesta estuvo a la altura.

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El Sabalero manejó los tiempos del encuentro, mostró personalidad y golpeó en los momentos justos. En el primer tiempo apareció Luis Rodríguez para transformar en gol un penal y darle tranquilidad a un equipo que ya insinuaba ser superior. Con la ventaja a favor, Colón jugó el complemento con inteligencia. Supo administrar el partido y esperar el momento indicado para liquidarlo. Santiago Pierotti tomó la pelota, aceleró con toda su potencia por el sector derecho y definió cruzado para vencer al arquero rival. Fue un gol que desató el festejo de los jugadores y de miles de hinchas que, todavía atravesados por las restricciones de la pandemia, seguían la ilusión desde sus casas. El 2-0 fue mucho más que un resultado.

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Fue la confirmación de que aquel equipo estaba preparado para pelear por algo grande. De que la mezcla de experiencia, identidad y funcionamiento colectivo podía llevar a Colón a un lugar que había perseguido durante décadas. Días después llegaría la obra maestra. El contundente 3-0 frente a Racing en la final disputada en San Juan convertiría ese sueño en realidad y le entregaría al club el primer título de Primera División de su historia. Pero antes de la vuelta olímpica hubo una parada indispensable.

Embed - ¡TRIUNFAZO DEL SABALERO PARA AVANZAR A LA FINAL! | Colón 2-0 Independiente | RESUMEN

Fue aquella noche del 31 de mayo, cuando Colón dejó en el camino a Independiente, se metió en la final y empezó a sentir que la gloria ya no era una ilusión lejana, sino una realidad que estaba a apenas un partido de distancia.

Síntesis de Colón e Independiente

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Alexis Castro, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Christian Bernardi; Luis Rodríguez y Facundo Farías. DT Eduardo Domínguez.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero y Gonzalo Asis; Sebastián Palacios, Sebastián Romero y Andrés Roa. DT: Julio Falcioni.

Colón Independiente Copa de la Liga
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