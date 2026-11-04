Atractiva cartelera se presentará en el Centro Gallego de Santa Fe

Organizado por Orlando Azcurra y Luciano Fernández, el festival anuncia una pelea profesional y más de diez combates entre púgiles aficionados de la región.

Este viernes 6 de noviembre se llevará a cabo un festival de boxeo con una pelea de fondo profesional entre un santafesino y un rosarino, aunque también se anuncia más de diez combates entre púgiles aficionados de toda la región, todo bajo la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

El evento es organizado por el gimnasio Parque Garay y el gimnasio Upper, y tendrá lugar en las muy buenas instalaciones del Centro Gallego de Santa Fe, ubicado en avenida Galicia 1357 y comenzará a las 21.

Un santafesino protagonista del fondo profesional en el Centro Gallego

La reunión tendrá una pelea profesional entre Cristian Balbuena de 23 años, entrenado por Lucho Fernández del gimnasio Upper, que afrontará su tercer combate en el campo rentado, y que llega de manera invicta, ya que anteriormente le ganó por puntos a Mauro Montenegro y anteriormente a Julio César Tosoratto. El rival será el rosarino Francisco Javier Coronel de 35 años, con mucha experiencia. Lleva trece combates como profesional, con tres victorias, dos por la vía rápida, y nueve derrotas, de las cuales siete, fueron por KO, más un empate.

Balbuena le dijo a UNO Santa Fe que "para la pelea del viernes me siento totalmente en forma, muy convencido, y con toda la fortaleza para dar una muy linda pelea contra Coronel. Estuve trabajando mucho todo este tiempo desde la pelea anterior, estoy físicamente muy en forma, y mentalmente en optimas condiciones, que es lo principal para afrontar un combate de este tipo, ante un buen rival".

Martín Leguizamón junto a su entrenador Orlando Azcurra que será uno de los protagonistas el viernes en Santa Fe.

El Rey Balbuena, expresó que de su rival "no se mucho, únicamente vi algunos fragmentos de sus peleas, y bueno, el trabajo que hicimos con mi entrenador Lucho es en base a esos videos que pudimos acceder. Buscamos descifrar errores, pero nosotros apuntamos a hacer las cosas bien, para poder llevarnos la victoria. Pelear de local, en mi ciudad, me llena de orgullo, y también representar al Upper, que es el lugar donde me enseñan todo. Igualmente, esperamos que sea un buen show, y que la gente lo pueda disfrutar".

Gran reunión boxística en el Centro Gallego

La velada en el Centro Gallego cuenta con la realización de Orlando Azcurra del gimnasio Parque Garay y Luciano Fernández del gimnasio Upper, quienes han previsto una cartelera con púgiles de escuelas y academias de boxeo de toda la región.

"El festival va a tener un montón de cosas, van a ser doce peleas amateurs, y la estelar, una profesional entre Balbuena de Santa Fe con Coronel de Rosario. El chico de nuestra ciudad viene muy bien, con dos peleas ganadas como profesional, bien ganadas y no dejando dudas, y ahora vamos a tener un hermoso combate. Después tenemos un montón de peleas con chicos de distintos pesos y algunos que esa noche se despiden y pasan al profesionalismo" expresó Orlando Azcurra.

El organizador y responsable del Parque Garay, contó que "vamos a tener chicos del Willie Pep, del Boxer, el Snap, de Desvío Arijón, Santo Tomé, viene la gente de Cañada Rosquín, Recreo, y los chicos del norte de la ciudad como el King Box y bueno, todos los boxeadores del Upper que como siempre brindan una buena noche. Tendremos varias barras con servicio de buffet en distintos puntos del Centro Gallego para comodidad de la gente".

La cartelera entre púgiles amateurs es la que se detalla a continuación: Kevin Fernández (Willie Pep) con Martín González (Toledo Boxing), Virginia Lugo (Upper) con Melani Colla (Nano Boxing), Tomás De Luca (Willie Pep) con Alejandro Wepper (Boxer), Emilce Chelini (Upper) con Milagros Andrighetto (Snap), Camilo Ojeda (Willie Pep) con Mariano Pérez (Mansilla Toledo), Máximo Martínez (El Establo Box) con Gabriel Xamo (Cristian Box), y Malena Fernández (JAB Training Center) con Analía Bordón (Desvío Arijón).

También combatirán: Martín Leguizamón (Parque Garay) con Pablo Sochniuk (Caef), Federico Palavecino (Upper) con Francisco Contreras (Mansilla Robledo Box), Juan Rodríguez (Néstor Box) con Tomás Tononi (Zurdo Herrera), Valentín Miño (Willie Pep) con Leonardo Martínez (Chino Box), Agustín Pérez (King Box) con Tomás Brasseur (JAB Training).