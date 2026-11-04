Los Pumas tienen formación definida para jugar con Irlanda en Dublín

El segunda línea rafaelino Pedro Rubiolo fue confirmado por el head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, para jugar el viernes por el Nations Championship.

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas disputará la segunda etapa del Nations Championship el próximo viernes 6 de noviembre a las 17.10 frente a Irlanda en Dublín. El segunda línea rafaelino Pedro Rubiolo será elemento titular según determinó el head coach Felipe Contepomi, mientras que el primera línea formado en el CRAR, Mayco Vivas, lo hará en el banco de suplentes.

Comienza el cierre del Nations Championship y Los Pumas tienen equipo confirmado para visitar a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín, el viernes 6 de noviembre desde las 17:10 horas (20:10 hora de Irlanda). Será el primero de los compromisos que los dirigidos por Felipe Contepomi disputarán en el último tramo del año. Luego se medirán con Italia en Génova (14/11) y con Francia en París (21/11), antes del fin de semana de finales en Twickenham, Londres (27, 28 y 29/11).

En cuanto a equipo dispuesto por Felipe Contepomi, head coach del seleccionado argentino, serán cinco los jugadores que tendrán su primer test en el año: Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía, como titulares, y Joel Sclavi en el banco de suplentes. En tanto, Pablo Matera volverá a jugar como octavo, mientras que Francisco Moreno tendrá su segundo encuentro desde el arranque con Los Pumas.

El tucumano Tomás Albornoz fue designado como el apertura para jugar el viernes ante los británicos.

Los argentinos e irlandeses se enfrentan desde 1952 y ya acumulan 25 duelos, de los cuales Los Pumas ganaron 8, perdieron 16 y empataron una vez. Entre las más recordadas victorias sobresalen las ocurridas en los Mundiales de 1999, 2007 y 2015 (el 43-20 en los cuartos de final del Mundial 2015 fue la última vez que el equipo argentino vencieron al trébol).

Además, el conjunto nacional buscará por primera vez una victoria ante el seleccionado irlandés en el Aviva Stadium, escenario que le trae un gran recuerdo a los comandados por Contepomi ya que el año pasado se impusieron ante los British & Irish Lions por 28-24.

Tras jugar con Irlanda en Dublín el equipo dirigido por Contepomi se presentará ante Italia en Génova, el sábado 14, y más tarde se enfrentará con Francia en París, el sábado 21. Tras disputar estos tres compromisos, Los Pumas volverán a Londres, para jugar las finales del certamen con un rival a confirmar.

A continuación, la formación de Los Pumas para visitar a Irlanda en Dublín: Boris Wenger, Julián Montoya (capitán) y Francisco Moreno; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Pablo Matera; Gonzálo García y Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía. En el banco de los suplentes se encuentran: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli y Lucio Cinti.

CALENDARIO COMPLETO NATIONS CHAMPIONSHIP

6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 – Dublín

14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 08:40 – Génova

21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 – París

27, 28 y 29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres