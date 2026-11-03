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Diferencias en Colón: "Con Vignatti estamos distanciados por pensar de forma distinta"

El presidente de Colón José Alonso se refirió a la relación que mantiene con el exmandatario sabalero

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 11:07hs
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José Alonso reconoció sus diferencias con Vignatti.

UNO Santa Fe / José Busiemi

José Alonso reconoció sus diferencias con Vignatti.

En el extenso diálogo que mantuvo con Radio Gol 96.7, el presidente de Colón José Alonso habló sobre la relación que mantiene con José Vignatti.

El expresidente rojinegro está alejado de la gestión y por ese motivo, Alonso no esquivó el tema y reconoció un distanciamiento con Vignatti, aunque reconoció todo lo bueno que hizo por el club.

Alonso habló sobre la distancia que mantiene con Vignatti

"La última vez que hablé con Vignatti fue hace unos meses, incluso fue a reunión de comisión directiva en su carácter de síndico, emitió su opinión y por supuesto que hablamos", comenzó contando.

Para luego agregar: "Pero la realidad es que estamos distanciados por diferentes visiones y distintas formas de pensar, dado que uno tiene una forma de gestionar".

"José (Vignatti) me dio una oportunidad, yo lo considero un gran dirigente que ha logrado cosas increíbles y enormes para el club. Podrán criticarlo, pero no tengo dudas que fue muy significativo para la historia de Colón", aseguró.

LEER MÁS: Colón: José Alonso se refirió a las inhibiciones que pesan sobre el club

Y para volver sobre el distanciamiento, Alonso dijo: "Pero si vos te presentaste para ser presidente, la gestión tiene que tuya, ser tu responsabilidad, pero cuando te dicen las cosas que tenés que hacer, ahí esta la diferencia".

"Yo lo respeto, pero uno quiere decidir y ejecutar respetando una línea de trabajo. Debo ser la única persona que nunca se peleó con Vignatti, porque otros dirigentes sí lo hicieron", manifestó Alonso.

Para finalizar el tema, el presidente rojinegro sentenció: "José tiene un carácter muy fuerte y dominante. Pero si yo me presento es para decidir y la distancia se debe a distintas opiniones y formas de ver las cosas".

Colón José Alonso Vignatti
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