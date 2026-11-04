Colón ya tendría día y horario definidos para el cruce ante Midland

Colón habría solicitado a la AFA y a los organismos de seguridad de la provincia un día en particular para el choque ante Midland, y tendría el visto bueno.

Colón empieza a ponerle fecha y horario a su primer desafío en el camino hacia el segundo ascenso a Primera División. Si bien las alternativas contemplaban jugar el sábado 14 o el domingo 15 de noviembre, el sábado a las 18 aparece como la opción que pica en punta para recibir a Midland, por la fase inicial del Reducido de la Primera Nacional.

La dirigencia sabalera habría realizado el pedido formal ante la AFA y también ante los organismos de seguridad de la provincia de Santa Fe para que el encuentro se dispute ese día en el estadio Brigadier López. La propuesta ya habría recibido el visto bueno de la organización del torneo y la comunicación también habría llegado a Midland.

De esta manera, salvo algún cambio de último momento, el partido se encamina a jugarse el sábado 14 de noviembre a las 18, aunque resta esperar la confirmación oficial de la programación.

Una eliminatoria sin margen de error para Colón y Midland

El compromiso marcará el comienzo de la participación de Colón en la instancia decisiva por el segundo ascenso a la máxima categoría. El equipo de Iván Delfino terminó quinto en la Zona A, mientras que Midland ocupó el mismo puesto en la Zona B.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Sin embargo, el Sabalero reunió más puntos durante la fase regular y por eso contará con ventaja deportiva en este primer cruce eliminatorio. Esto significa que, en caso de igualdad al término del encuentro, será Colón el que consiga la clasificación a los cuartos de final.

Ese beneficio reglamentario no modifica el objetivo inmediato del conjunto rojinegro: hacerse fuerte en el Brigadier López y conseguir el resultado que le permita seguir avanzando en el Reducido.

El Brigadier, escenario de una ilusión

La posibilidad de jugar el sábado por la tarde también le permitiría a Colón comenzar a organizar con mayor precisión la logística del encuentro, tanto en lo deportivo como en lo relacionado con la asistencia del público.

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El cruce ante Midland representa el primer paso de una carrera que tendrá exigencias crecientes y en la que cada partido será determinante. El Sabalero buscará aprovechar la localía y la ventaja deportiva para meterse entre los ocho equipos que continuarán en la pelea por el segundo ascenso.

Por ahora, el sábado 14 a las 18 es el escenario que reúne mayores posibilidades. La confirmación oficial terminará de despejar la agenda de Colón, que ya empieza a enfocar toda su preparación en el primer partido de eliminación directa.