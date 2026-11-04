Con un parcial de 19-2 en los 8' finales del encuentro, Banco superó 69-53 a El Quilá para clasificarse a los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.
Torneo Oficial Prefederal: Banco eliminó a El Quillá y armó los cuartos de final
Banco Provincial se plantó ante El Quillá, a quien venció por 69-53, y quedaron armadas las llaves de los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.
Por Ovación
4 de noviembre 2026 · 07:54hs
El elenco de Santiago Perlo deberá medirse contra Rivadavia, en tanto el Tiburón tendrá que jugar el cuadrangular repechaje para intentar salvar la categoría.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – PLAYIN – JUEGO 3
Martes 3 de noviembre
Banco Provincial 69 (Alejo Suñe 12) (2) – El Quillá 53 (Iñaki Uriona 21) (1)
CUARTOS DE FINAL (al mejor de tres cotejos)
Almagro A vs. Colón (SJ)
Sanjustino vs. República del Oeste
Rivadavia Juniors vs. Banco Provincial
Alma Juniors vs. Gimnasia