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Torneo Oficial Prefederal: Banco eliminó a El Quillá y armó los cuartos de final

Banco Provincial se plantó ante El Quillá, a quien venció por 69-53, y quedaron armadas las llaves de los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2026 · 07:54hs
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Torneo Oficial Prefederal: Banco eliminó a El Quillá y armó los cuartos de final

Con un parcial de 19-2 en los 8' finales del encuentro, Banco superó 69-53 a El Quilá para clasificarse a los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.

El elenco de Santiago Perlo deberá medirse contra Rivadavia, en tanto el Tiburón tendrá que jugar el cuadrangular repechaje para intentar salvar la categoría.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – PLAYIN – JUEGO 3

Martes 3 de noviembre

Banco Provincial 69 (Alejo Suñe 12) (2) – El Quillá 53 (Iñaki Uriona 21) (1)

CUARTOS DE FINAL (al mejor de tres cotejos)

Almagro A vs. Colón (SJ)

Sanjustino vs. República del Oeste

Rivadavia Juniors vs. Banco Provincial

Alma Juniors vs. Gimnasia

Prefederal Banco El Quillá
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