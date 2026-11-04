Unión va por la clasificación el viernes, pero podría tener que esperar hasta el sábado

Unión recibirá a Vélez, en simultáneo con los partidos de Independiente y San Lorenzo. Qué chance lo clasificaría el viernes y cuál lo hace esperar al sábado.

Unión llega a la última fecha del Torneo Clausura con una misión tan clara como compleja: ganar y esperar. El equipo de Leonardo Madelón ocupa el décimo puesto de la Zona A, con 18 puntos, y corre desde atrás en la pelea por ingresar a los octavos de final.

Ya no depende exclusivamente de su propio resultado y tendrá que seguir de cerca lo que suceda con los otros equipos que todavía pugnan por un lugar entre los ocho mejores.

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La Liga Profesional programó el encuentro ante Vélez para este viernes 6 de noviembre, a las 19.15, en el estadio 15 de Abril. En ese mismo horario jugarán Independiente-Deportivo Riestra y San Lorenzo-Platense, dos compromisos que también tendrán incidencia directa en la clasificación.

El cuarto equipo involucrado es Gimnasia de Mendoza, que disputará su partido el sábado 7, desde las 15, frente a Independiente Rivadavia, en el estadio Víctor Legrotaglie. Esa diferencia de programación agrega un componente de incertidumbre: Unión podría conocer su destino el viernes por la noche o tener que esperar hasta el sábado.

Los cuatro equipos que pelean por los últimos lugares, con Unión incluido

La tabla antes de la jornada decisiva presenta a Gimnasia de Mendoza en el séptimo puesto, con 21 puntos; Independiente aparece octavo, con 20; San Lorenzo está noveno, con 19; y Unión ocupa el décimo lugar, con 18 unidades.

El panorama obliga al Tate a conseguir una victoria ante Vélez. Cualquier otro resultado lo dejará sin posibilidades de avanzar, independientemente de lo que ocurra en los demás encuentros.

Pero ganar tampoco le garantizará automáticamente la clasificación. Para meterse entre los ocho, necesita que se combinen los resultados de sus competidores directos.

El único escenario que puede clasificarlo el viernes a Unión

Unión podrá resolver su objetivo durante la noche del viernes si consigue los tres puntos ante Vélez y, al mismo tiempo, ni Independiente ni San Lorenzo ganan sus respectivos partidos.

Ese es el único escenario que le permitiría al equipo de Madelón asegurarse la clasificación sin tener que esperar el encuentro del sábado. Si alguno de esos dos rivales consigue una victoria, la definición quedará abierta y el Tate deberá seguir pendiente de Gimnasia de Mendoza.

Qué pasa si gana Unión, pero también uno de sus rivales

Si Unión derrota a Vélez y solamente uno de los dos equipos que jugarán el viernes —Independiente o San Lorenzo— consigue ganar, la definición se trasladará al sábado.

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En ese caso, el resultado de Gimnasia de Mendoza frente a Independiente Rivadavia será determinante. Una derrota del conjunto mendocino, combinada con el triunfo rojiblanco y la victoria de solamente uno de sus competidores directos, dejaría a Unión en condiciones de alcanzar la clasificación, aunque deberá contemplarse la diferencia de gol en caso de igualdad de puntos.

La situación cambia si Independiente y San Lorenzo ganan el viernes: en ese escenario, Unión quedará eliminado, incluso si vence a Vélez, porque ambos rivales alcanzarían una cantidad de puntos que lo dejaría sin posibilidades de ingresar.

Una definición en dos días y con la obligación de ganar

La programación dejó a Unión en una situación particular. Mientras el Tate deberá resolver su partido en el 15 de Abril, Independiente y San Lorenzo jugarán en simultáneo, pero Gimnasia de Mendoza tendrá su compromiso 20 horas después.

El equipo santafesino necesita primero cumplir con su parte y después observar lo que suceda en los otros estadios. La cuenta es sencilla en su punto de partida, pero mucho más compleja en sus derivaciones: Unión está obligado a vencer a Vélez y, aun así, puede tener que esperar hasta el sábado para saber si continúa en carrera.

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Si finalmente consigue avanzar, su rival en los octavos de final saldrá del cruce entre Rosario Central y Argentinos Juniors. El partido se disputaría en el Gigante de Arroyito o en el estadio Diego Armando Maradona, según cuál de los dos equipos resulte ganador.

Para el Tate, sin embargo, todavía no hay lugar para mirar más allá. La primera final será ante Vélez y la calculadora estará encendida desde el mismo momento en que comience a rodar la pelota.