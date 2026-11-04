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Todo diagramado para la jornada de semifinales del Regional

Santa Fe Rugby jugará una de las semifinales del Top 10 frente a Duendes el sábado en el Hipódromo rosarino, y Universitario, en el ascenso, recibirá al CRAR en Rafaela en horario especial.

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2026 · 09:19hs
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Todo diagramado para la jornada de semifinales del Regional

Se viene un fin de semana de definiciones en el Torneo Regional del Litoral. Se trata de la disputa de las semifinales tanto en el Top 10, con presencia de Santa Fe Rugby en el Hipódromo de Rosario, y los cruces de la misma instancia en la Segunda División, en la cual están como protagonistas Universitario de Santa Fe, Alma Juniors de Esperanza y CRAR de Rafaela.

También quedaron diagramados como se disputarán las finales en las otras tres categorías de plantel superior, en el cual CRAI es finalista en todas, lo cual es un hecho para destacar. En M19, será el tiempo de las finales en la copa de Oro y en la de Plata.

La diagramación de las definiciones del Regional

En cuanto a las semifinales del Top 10 del Regional del Litoral, en primera división, en Casa Capibaras, ubicada en el Hipódromo Independencia de la ciudad de Rosario, a las 15.30, Jockey Club de Rosario enfrentará a Estudiantes de Paraná con el arbitraje del santafesino Facundo Gorla, quien contará con la colaboración de Federico Longobardi, el santafesino Mateo Ciaccio; Agutín Suárez Silva y Zerbino Conti, mientras que Juan Silvestre será el TMO.

A las 17.45, en el mismo escenario del sur provincial, Duendes de Rosario se medirá con Santa Fe Rugby Club bajo el referato del rosarino Carlos Poggi quien será asistido por Bruno Masetti, Pablo Solari, Zerbino Conti y Ariadna Ávalos, señalando que Juan Spirandelli será el TMO del cruce entre el verdulero y los santafesinos.

Es importante señalar que la organización de las finales está a cargo de la empresa Santa Fe Producciones, y las entradas para las semifinales ya se encuentran a la venta en los clubes finalistas, en las uniones del TRL y en Ticketway.com.ar. El abono tiene un costo de $38.000 + costo servicio y cada fecha $ 23.000 + costo de servicio.

En cuanto a las finales de las otras tres categorías de plantel superior ya fueron diagramadas. El domingo 8 de noviembre, a las 15, en la autopista, CRAI se medirá con Duendes de Rosario con el arbitraje del santafesino Exequiel Adrover quien contará con la colaboración de Fabián Prats, Nicolás Barraza, Juan Ferino, Mario Cavenaghi y Fabián Prats.

En Segunda Divisi&oacute;n, Universitario se cruzar&aacute; con CRAR el s&aacute;bado a las 13.30 en las Delicias.

En Segunda División, Universitario se cruzará con CRAR el sábado a las 13.30 en las Delicias.

En Pre-reserva A, el domingo 8, a las 14.15, en la bombonerita del Parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima de Rosario recibirá a CRAI con el control de Agustín Suáez Silva, mientras que el viernes a las 20.30, en la autopista, está prevista la final de Pre-reserva B, CRAI jugará con Estudiantes de Paraná con el control del santafesino Alfredo Fun con el respaldo de Leonardo Del Río y Bruno Martino.

En las semifinales de la Segunda División, el sábado 7 de noviembre, a las 13.30, en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe jugará frente a CRAR de Rafaela con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata, mientras que a la misma hora, en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza se medirá con Logaritmo con el control del entrerriano Juan Moyano.

En Menores de 19 del Regional del Litoral, el sábado 7 de noviembre, a las 11.30, en el principal estamento, Jockey Club de Rosario jugará frente a Estudiantes de Paraná con el arbitraje del santafesino Mateo Ciaccio, mientras que a las 11.30, en Grantfield, en el B, Old Resian se cruzará con Universitario de Rosario bajo la supervisión del rosarino Tadeo Hereñú.

-Torneo del Litoral - Semifinales:

-Sábado 7 de noviembre en el Hipódromo de Rosario

15.30, Jockey Club de Rosario con Estudiantes de Paraná

17.45, Duendes con Santa Fe Rugby

-Semifinales Plantel superior:

Reserva: CRAI vs. Duendes (8/11, 15)

Pre-reserva A: Gimnasia y Esgrima vs. CRAI (8/11, 14.15)

Pre-reserva B: CRAI vs. Estudiantes de Paraná (6/11, 20.30)

-Segunda División (7/11)

13.30, Alma Juniors con Logaritmo en Esperanza

13.30, Universitario de Santa Fe con CRAR de Rafaela en Santa Fe

Regional Santa Fe Rugby semifinales
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