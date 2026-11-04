Peligro y preocupación en la Circunvalación Oeste: cinco ataques a piedrazos contra colectivos en menos de diez días

Un colectivo de la empresa El Norte sufrió la rotura de dos ventanillas mientras circulaba a la altura de barrio Los Troncos este martes por la tarde. No hubo personas heridas y crece la preocupación por la reiteración de los ataques

Inseguridad en los accesos: suman cinco los ataques a piedrazos contra colectivos en menos de diez días.

Un nuevo ataque contra un colectivo en la Circunvalación Oeste de Santa Fe se registró este martes por la tarde, a la altura de barrio Los Troncos . Con este episodio, ya son cinco los hechos similares ocurridos en menos de diez días , una situación que genera preocupación entre los choferes y usuarios del transporte público.

En esta oportunidad, el blanco fue una unidad de la empresa El Norte, que recibió un impacto que provocó la rotura de dos ventanillas mientras circulaba por ese sector de la ciudad. El episodio fue denunciado por el propio conductor a través de las redes sociales.

Pese a los daños materiales ocasionados en el vehículo, no se registraron pasajeros ni otras personas heridas.

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Cinco ataques contra colectivos en menos de diez días

La sucesión de hechos volvió a poner en foco la inseguridad en la Circunvalación Oeste y los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y pasajeros del transporte público.

El viernes pasado, un colectivo de la empresa Flash, que trasladaba a alumnos de sexto grado de una escuela de Esperanza de regreso de una excursión, fue atacado mientras circulaba por la zona. En ese caso, tampoco hubo personas lesionadas.

Otro de los episodios ocurrió el jueves 29 de octubre, cuando dos colectivos de la empresa Laguna Paiva que transportaban a personal del Servicio Penitenciario fueron apedreados sobre avenida Blas Parera. Según la información conocida, los ataques fueron protagonizados por un grupo de adolescentes de entre 14 y 17 años.

La repetición de estos episodios en un período de tiempo tan corto profundiza la preocupación por la seguridad de los colectivos que circulan por la Circunvalación Oeste y avenida Blas Parera, especialmente por la posibilidad de que alguno de estos ataques termine con pasajeros o conductores heridos.