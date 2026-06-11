Bajo presión política y reclamos, Adorni anunció que irá al Senado el próximo mes

El jefe de Gabinete anunció que presentará su Informe de Gestión el próximo mes. Desde el PRO y la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionaron la demora y reclamaron que cumpla con la obligación constitucional de asistir al Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que en julio asistirá al Senado para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó que durante julio concurrirá al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno, en una decisión que llega en medio de cuestionamientos de distintos sectores políticos por no haber comparecido ante la Cámara alta desde que asumió el cargo en noviembre.

“Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno” , anunció el funcionario.

Embed Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026

Confirmación de la visita al Senado

La presencia de Adorni había sido reclamada por el interbloque peronista encabezado por José Mayans y también por el PRO, espacio que pidió que la exposición se concrete durante junio y no se postergue un mes más.

Desde el partido liderado por Mauricio Macri calificaron la situación como una “falta grave” y remarcaron que el jefe de Gabinete debe rendir cuentas ante el Congreso conforme a lo establecido por la Constitución Nacional.

Villarruel pidió que el informe se adelante

En la misma línea se expresó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien solicitó formalmente que Adorni se presente este mes ante el Senado y recordó que el artículo 101 establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre ambas cámaras.

Además, Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para discutir este tema junto con otros asuntos legislativos previstos para las próximas sesiones.

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El debate por la obligación constitucional

El PRO sostuvo que el Senado no recibe un informe de gestión desde junio de 2025 y advirtió que la presencia del funcionario resulta necesaria para garantizar el control parlamentario sobre la marcha del Gobierno nacional.

Desde el espacio también señalaron que, desde su asunción, Adorni no había cumplido con la presentación correspondiente ante la Cámara alta.

La declaración jurada y el contexto político

El debate se produce además luego de que Adorni presentara su declaración jurada patrimonial, donde reconoció haber mantenido ahorros no declarados por aproximadamente 500 mil dólares.

La confirmación de su exposición ante el Senado suma un nuevo capítulo al escenario de tensión política entre el Gobierno nacional y la vicepresidenta.