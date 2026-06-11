Uno Santa Fe | Información General | Adorni

Adorni presentó su declaración jurada: "Ahorramos en negro, como todos"

El jefe de gabinete indicó que junto a su mujer invirtió "200.000 dólares en Bitcoin" y consiguieron una ganancia de "unos 300.000"

11 de junio 2026 · 06:59hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Adorni presentó su declaración jurada: Ahorramos en negro, como todos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló en la noche de este miércoles que presentó su declaración jurada y atribuyó las acusaciones en su contra al "error de haber ahorrado en negro". "Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil", detalló en diálogo con LN+.

El jefe de Gabinete aseguró que se trata de ahorros de toda su vida como trabajador. "Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", precisó.

Asimismo, Adorni remarcó que "tenía que demostrar que no era chorro y la única forma era presentando la declaración jurada".

También se quejó porque lo "condenaron mediáticamente" en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio. "Desde el primer día el aparato mediático me condenó y me tildó de chorro", indicó.

• LEER MÁS: Manuel Adorni y su esposa se acogen a la "inocencia fiscal" pero aseguran que no declararán dólares

Adorni Declaración jurada ahorro bitcoin
Noticias relacionadas
Horóscopo Géminis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Universitarios cerraron con el Gobierno una recomposición del 24,33%: cómo quedan los salarios tras el acuerdo

Universitarios cerraron con el Gobierno una recomposición del 24,33%: cómo quedan los salarios tras el acuerdo

es oficial un aumento escalonado para empleadas domesticas: como quedan los salarios entre abril y julio

Es oficial un aumento escalonado para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios entre abril y julio

Becas Progresar: qué son, quiénes pueden cobrarlas y cuándo se abonan en junio

Becas Progresar: qué son, quiénes pueden cobrarlas y cuándo se abonan en junio

Lo último

Zurbriggen: Faltan cuestiones administrativas, pero Leo Madelón va a seguir con nosotros

Zurbriggen: "Faltan cuestiones administrativas, pero Leo Madelón va a seguir con nosotros"

Santa Fe tendrá un jueves con mejoras y un brusco descenso de temperatura hacia el domingo

Santa Fe tendrá un jueves con mejoras y un brusco descenso de temperatura hacia el domingo

Knicks hizo una remontada histórica y ganó el juego 4 de las Finales en la NBA

Knicks hizo una remontada histórica y ganó el juego 4 de las Finales en la NBA

Último Momento
Zurbriggen: Faltan cuestiones administrativas, pero Leo Madelón va a seguir con nosotros

Zurbriggen: "Faltan cuestiones administrativas, pero Leo Madelón va a seguir con nosotros"

Santa Fe tendrá un jueves con mejoras y un brusco descenso de temperatura hacia el domingo

Santa Fe tendrá un jueves con mejoras y un brusco descenso de temperatura hacia el domingo

Knicks hizo una remontada histórica y ganó el juego 4 de las Finales en la NBA

Knicks hizo una remontada histórica y ganó el juego 4 de las Finales en la NBA

Apertura Femenino: República le quitó el invicto a Alma y sueña con otra corona

Apertura Femenino: República le quitó el invicto a Alma y sueña con otra corona

Apertura A2: El Quillá y Alumni buscan dar el último paso a la final

Apertura A2: El Quillá y Alumni buscan dar el último paso a la final

Ovación
La Selección Argentina se entrenó a menos de una semana del debut en el Mundial

La Selección Argentina se entrenó a menos de una semana del debut en el Mundial

Knicks hizo una remontada histórica y ganó el juego 4 de las Finales en la NBA

Knicks hizo una remontada histórica y ganó el juego 4 de las Finales en la NBA

Apertura A1: Sanjustino le ganó la primera semifinal a Gimnasia

Apertura A1: Sanjustino le ganó la primera semifinal a Gimnasia

Apertura A2: El Quillá y Alumni buscan dar el último paso a la final

Apertura A2: El Quillá y Alumni buscan dar el último paso a la final

Apertura Femenino: República le quitó el invicto a Alma y sueña con otra corona

Apertura Femenino: República le quitó el invicto a Alma y sueña con otra corona

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco