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Milei, tras la explicación de Adorni sobre su patrimonio: "Quedó clarísimo que no robó"

Villarruel “avergonzada” de las explicaciones del jefe de Gabinete sobre su patrimonio y el hábito de “haber ahorrado en negro”; Milei salió a respaldarlo

11 de junio 2026 · 11:25hs
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Milei, tras la explicación de Adorni sobre su patrimonio: "Quedó clarísimo que no robó"

Mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró “avergonzada” de las explicaciones del jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre su patrimonio, el propio presidente Javier Milei salió a respaldarlo. No lo hizo de forma directa, sino elípticamente, como suele ser ya su modus operandi comunicacional, con un retuit de otro.

“Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”, reposteó este miércoles por la noche Milei la opinión de Santiago Oría, su director de Realizaciones Audiovisuales.

Javier Milei retuiteó un mensaje de su cineasta personal en X

“La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente”, continúa el posteo del cineasta en el que agrega “de paso” (“btw”, by the way) otro punto a destacar: “Hoy buena parte del periodismo hizo un papelón hablando de una ley de la que no entienden nada, tirando la acusación de chorros a diestra y siniestra con real malicia. Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño. El costo que pagamos por meternos en esta mierda de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país”.

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Este miércoles, Adorni rompió el silencio sobre su evolución patrimonial durante una entrevista televisiva en la que confirmó que ya formalizó la presentación de su declaración jurada y atribuyó las sospechas a una práctica muy extendida: ahorrar en negro.

Adorni precisó que, si bien el vencimiento legal del documento ante los organismos de control está fijado para el próximo 31 de julio, decidió adelantar el trámite. En el mismo acto, el ministro coordinador señaló que también cumplió con la entrega de las presentaciones rectificadas correspondientes a los períodos fiscales de 2023 y 2024.

Javier Milei Manuel Adorni Victoria Villarruel
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