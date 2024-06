Bullrich visitó Santa Fe y aseguró que Los Monos y otras bandas narco "se quedaron sin poder"

La ministra de Seguridad estuvo junto al gobernador Maximiliano Pullaro y destacó que los narcos presos "no hablan más por teléfono y no tienen más visitas".

"Primero reforzamos la presencia policial en las zonas más afectadas por la violencia con un fin concreto, que fue la disuasión del delito y la búsqueda de aquellas colas de las organizaciones que estaban encarceladas", precisó. En esa línea, continuó: "El segundo fue el trabajo de operativos conjuntos realizados entre fuerzas provinciales y federales, apuntando a desarticular estas bandas criminales y reduciendo algo fundamental que es la circulación de armas ilegales".

La funcionaria de Milei también valoró "la mejora de la inteligencia criminal, algo que hemos trabajado en conjunto con el MPA y con la Justicia y la prevención social del delito en compañía del intendente de Rosario".

Control de las cárceles

Uno de los tramos más importantes de su discurso fue cuando pormenorizó el trabajo que se realizó en las cárceles que, según dijo, estaban controladas por los jefes narcos. "Los Alvarado, los Cantero, los Mansilla se quedaron sin poder. No hablan más por teléfono, no tienen más visitas, están adentros de sus celdas y no tienen ninguna posibilidad de transmitir órdenes desde las cárceles y no pueden usar el dinero sucio de sus homicidios, de sus balaceras y de su tráfico de armas", disparó Bullrich.

Al respecto, la ministra sostuvo que "la justicia los está acompañando" ya que "les metieron todo tipo de amparos y los ganaron uno tras otro". "Querían que los penitenciaros no tuvieran la máscara para después poder ir a sus casas, ganamos el amparo. Querían poder hablar con cualquier miembro de su familia, llegaron a querer decir que querían casarse con personas de otro género para garantizarse visitas, ganamos todos esos amparos", recordó.

Sobre los resultados del Plan Bandera, la ministra indicó que "no son producto de la nada sino de un conjunto de acciones determinadas, decididas y llevadas adelante a pesar de haber tenido en medio de la operación que comenzamos hace seis una crisis que nos puso en jaque, es decir los cuatro asesinos a mansalva". Remarcó: "Hoy podemos decir que los números nos favorecen enormemente".

Día de la Bandera

Por último, Bullrich invitó a los argentinos a que "vengan todos el 20 de junio a festejar el Día de la Bandera". Fundamentó: "Podemos decirles que vuelvan a Rosario porque hoy está custodiada por gobiernos responsables, por fuerzas que saben qué hacer y con una ciudadanía que empieza a retomar la esperanza y la fe", señaló la ministra.

La invitación formal para que Milei visite la ciudad en su fecha más emblemática ya fue cursada a través de los canales protocolares, pero el municipio aún no recibió confirmación ni por parte del primer mandatario ni de ningún representante del Poder Ejecutivo Nacional. En su discurso, la ministra de Seguridad aseguró que "probablemente", venga.

