Suicidio juvenil y consumos problemáticos en Santa Fe: las señales de alarma en salud mental

El psicólogo santafesino y referente de la ONG Proyecto Deporte Solidario, Matías Dalla Fontana , advirtió sobre el crecimiento sostenido de las patologías mentales , especialmente entre los jóvenes, y aseguró que se trata de un fenómeno global que también impacta con fuerza en la Argentina.

En diálogo con el programa Mañana UNO (UNO 106.3) , el especialista explicó que distintos estudios epidemiológicos y estadísticas internacionales muestran una alta prevalencia de trastornos mentales y una carga de enfermedad cada vez mayor en la población.

“Lo que se observa es un proceso de consolidación de una epidemia de salud mental. Cada vez que se analizan los datos, la situación aparece más compleja”, señaló.

Jóvenes cada vez más vulnerables

Según Dalla Fontana, uno de los datos más preocupantes es que las nuevas generaciones muestran mayores niveles de fragilidad emocional frente a los desafíos de la vida.

“Las generaciones más jóvenes tienen menos herramientas para enfrentar los sacrificios propios de la vida y presentan más sintomatología que luego deriva en diagnósticos clínicos”, explicó.

En ese contexto, indicó que los trastornos que más han crecido en los últimos años son los cuadros de ansiedad y depresión, especialmente las formas ansioso-depresivas.

A ese panorama se suman también trastornos límite de personalidad, trastornos alimentarios y problemas vinculados a la imagen corporal, fenómenos que el especialista vincula en gran medida con la influencia de las redes sociales.

El especialista también se refirió a la preocupación por las altas tasas de suicidio en la provincia de Santa Fe, donde existen zonas que superan la media nacional

El impacto de las redes sociales

El psicólogo remarcó que investigaciones realizadas en países como Australia, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra advierten sobre los efectos nocivos del uso intensivo de redes sociales en niños y adolescentes. “Hay una incidencia directa y perjudicial de las redes sociales, sobre todo en las etapas más tempranas de la vida”, explicó.

Incluso señaló que algunos países ya comenzaron a tomar medidas para limitar su uso. Como ejemplo mencionó que en Inglaterra se está prohibiendo el uso de celulares en las escuelas y se implementan filtros de contenido en redes sociales.

La entrevista completa:

Adicciones y apuestas online

Otro de los factores que agravan el problema, según Dalla Fontana, es el crecimiento de los consumos problemáticos, entre ellos el alcohol, la marihuana y la cocaína, que atraviesan a todos los sectores sociales.

A esto se suma el avance de la ludopatía en formato digital, especialmente a través de apuestas deportivas online y juegos electrónicos, fenómeno que afecta cada vez más a los jóvenes. “Las apuestas virtuales se están transformando en un drama que también debe ponerse sobre la mesa”, advirtió.

Suicidio juvenil: un problema creciente

El especialista también se refirió a la preocupación por las altas tasas de suicidio en la provincia de Santa Fe, donde existen zonas que superan la media nacional. Según indicó, algunos de los focos más críticos se registran en el corredor de la ruta 1, en el oeste productivo de la provincia —en localidades como San Jorge y Sastre— y en el departamento La Capital.

“El suicidio es la principal causa de muerte en adolescentes varones y jóvenes, y en los hombres la tasa triplica a la de las mujeres”, explicó.

El rol de la familia y las instituciones

Frente a este escenario, Dalla Fontana sostuvo que la familia sigue siendo el principal factor protector en materia de salud mental. También destacó el rol de las instituciones comunitarias, como los clubes de barrio, las parroquias, las cooperadoras escolares y los centros de estudiantes, espacios que ayudan a construir vínculos y contención social.

“El club de barrio y el deporte son herramientas fundamentales para la formación de la personalidad y la prevención de muchos problemas de salud mental”, remarcó.

Sedentarismo y soledad, dos factores críticos

Entre las principales recomendaciones, el especialista señaló que combatir el sedentarismo y la soledad es clave para mejorar la salud mental. “Si una familia logra generar espacios de diálogo, actividad compartida, encuentro físico y juego, ya está haciendo mucho a favor de la salud”, afirmó.

En ese sentido, recomendó limitar el uso de la tecnología, fomentar el deporte y la actividad social y recuperar rutinas familiares como las comidas compartidas o los momentos de conversación.

Finalmente, el psicólogo subrayó que ante cualquier señal de alarma es fundamental consultar con profesionales sin miedo ni estigmas. “Hoy la salud mental es un tema de conversación pública. No hay que tener vergüenza de acudir a un profesional, incluso los propios padres pueden buscar orientación para saber cómo acompañar a sus hijos”, concluyó.