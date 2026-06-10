Vender más y ganar menos: solo uno de cada tres comercios santafesinos creció de verdad en mayo

A pesar de que más de la mitad de los negocios facturó más que en abril, el balance interanual expone una realidad más dura: con un IPC del 32,4%, la mayoría perdió terreno en términos reales. La inflación, aunque en descenso, sigue distorsionando cualquier lectura optimista.

Las cifras de mayo tienen dos lecturas posibles, y ambas son ciertas. La primera, la más optimista: el 54,7% de los comercios minoristas de Santa Fe facturó más en mayo que en abril , una señal de reactivación mensual que los propios comerciantes asociaron al cambio de temporada en indumentaria y a una mayor cantidad de días hábiles sin feriados.

La segunda lectura, puede ser la que incomode: cuando se compara contra el mismo mes del año pasado y se descuenta la inflación, el resultado es otro.

Solo el 35,3% de los negocios relevados logró superar el IPC anual del 32,4%, es decir, creció de verdad en términos reales.

Inquietud de comerciantes santafesinos por la caída de ventas en mayo: "No hay herramientas para mover el consumo"

En esa línea, el 41,2% facturó más en pesos pero menos en poder de compra. Y un 15,7% directamente cobró menos que hace un año, en valores nominales.

El Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales del Centro Comercial de Santa Fe, que realizó el relevamiento, lo pone en blanco y negro: la inflación, aunque en descenso, sigue distorsionando cualquier lectura superficial de los números.

"Los consumidores siguen buscando promociones u ofertas que ayuden a su alicaído poder adquisitivo", destacó uno de los comerciantes.

La percepción de los comerciantes sobre la situación de su empresa refuerza ese diagnóstico. El 32,1% dijo que su negocio empeoró respecto a un año atrás, casi el triple de la media nacional, donde solo el 13% reportó deterioro. Apenas el 26,4% declaró haber mejorado, frente al 39% del promedio país. Un dato que coloca a Santa Fe por debajo del registro nacional en prácticamente todos los indicadores de situación actual.

En materia de rentabilidad, el 44,4% la calificó como "regular" y el 22,2% entre "mala" y "muy mala". Solo un tercio —el 33,3%— consideró que fue buena. Un escenario que se agrava para quienes alquilan su local: el 62% de los comercios no es propietario del espacio que ocupa, y para casi el 60% de ese grupo el alquiler representa más del 20% de sus ventas, una carga que en contexto de inflación y caída real del consumo resulta difícil de absorber.

En el frente laboral, el dato más llamativo es la estabilidad relativa: el 75,9% de los comercios no registró ningún movimiento de personal en lo que va de 2026. Sin embargo, entre quienes sí tuvieron novedades, los despidos duplicaron a las incorporaciones —11,1% contra 5,6%—, lo que habla de un mercado laboral del sector que se achica con cautela, sin colapsar.

El canal digital avanza en paralelo: el 45,3% de los comercios ya vende online a través de marketplaces, redes sociales o página web, y un 11,3% está evaluando hacerlo. Solo el 43,4% opera exclusivamente de manera presencial.

Y sin embargo, el futuro genera optimismo. El 71,7% de los comerciantes espera que su situación mejore dentro de un año, un número que contrasta con la dureza del presente y que podría leerse como confianza en la baja de la inflación o simplemente como la resiliencia de quienes llevan meses aguantando.