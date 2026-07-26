Unión ya piensa en Gimnasia (M) varias incógnitas y un jugador clave a seguir

mnaDespués del empate frente a Platense, Unión inicia una extensa preparación pensando en Gimnasia (M), haciendo foco en la recuperación de Maizon Rodríguez

El estreno ante Platense quedó atrás y en Unión no hay demasiado tiempo para detenerse en el análisis. El empate en Vicente López dejó aspectos positivos, especialmente por la personalidad de un equipo repleto de juveniles, pero ya se mira para adelante.

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Leonardo Madelón encarará una larga semana de entrenamientos con la cabeza puesta en el compromiso frente a Gimnasia de Mendoza del sábado, a las 15.30, y, por el momento, la AFA aún no confirmó el árbitro.

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El trabajo del entrenador no pasará únicamente por lo futbolístico. En paralelo, habrá expectativa por las novedades que puedan llegar desde la dirigencia respecto al levantamiento de las inhibiciones, una gestión que sigue siendo prioritaria para que las incorporaciones puedan quedar finalmente habilitadas.

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¿Qué tiene Maizon Rodríguez en Unión?

Mientras tanto, Madelón también seguirá de cerca la situación de Maizon Rodríguez, que quedó al margen del debut ante Platense debido a una molestia física y hasta el momento el club no difundió un parte médico que permita conocer con precisión el diagnóstico. Su evolución será uno de los principales focos de atención durante la semana.

Prensa Unión

El empate en Vicente López dejó, además, señales alentadoras para el cuerpo técnico. Unión afrontó un escenario complejo con un plantel repleto de futbolistas surgidos de las inferiores y tuvo el estreno oficial de cuatro jugadores, una muestra de la apuesta que el club viene realizando por sus divisiones formativas en medio de un contexto condicionado por las inhibiciones.

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Ahora, con varios días de trabajo por delante, el desafío será sostener las buenas sensaciones que dejó el debut, recuperar a los futbolistas con inconvenientes físicos y esperar que las gestiones administrativas lleguen a buen puerto. Si eso ocurre, Madelón podría recibir antes del duelo contra Gimnasia (M) la noticia que más espera: contar, por fin, con todas las herramientas disponibles para potenciar un equipo que dejó una imagen prometedora en su primera presentación.