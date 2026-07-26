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Madelón ya firmó su nuevo contrato en Unión y solo falta el anuncio oficial

El DT Leonardo Madelón confirmó, tras el empate frente a Platense, que renovó su contrato en Unión la semana pasada y ahora solo falta la confirmación oficial

26 de julio 2026 · 11:44hs
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Madelón ya firmó su nuevo contrato en Unión y solo falta el anuncio oficial

Prensa Unión

En medio del estreno de Unión en el Torneo Clausura, hubo un tema que también ocupó un lugar en la previa, aunque lejos del aspecto futbolístico. La continuidad de Leonardo Madelón todavía no había sido oficializada y eso abrió interrogantes, pese a que fue quien encabezó la preparación.

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La incógnita quedó despejada apenas terminó el empate 2-2 frente a Platense. En la conferencia de prensa, el propio entrenador confirmó que el acuerdo ya está rubricado y que su permanencia nunca estuvo en discusión. "Firmé hace dos días (por el miércoles pasado) el contrato. Unión confía en nosotros y nosotros confiamos en Unión. Nunca hubo ningún problema. A veces se arma un mundo alrededor de estas cosas y a mí no me gusta exagerar ni inventar situaciones".

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Se espera la confirmación de Unión

Con esas palabras, Madelón terminó con las especulaciones. Incluso, algunos se preguntaban si la falta de una comunicación oficial podía representar algún inconveniente para que estuviera sentado en el banco durante el debut del Clausura. La respuesta llegó de la manera más directa posible. Lo único pendiente es el anuncio institucional de Unión, además de la duración.

Madelón ya renovó su contrato en Unión.

Madelón ya renovó su contrato en Unión.

Mientras tanto, Madelón ya trabaja con absoluta normalidad pensando en lo que viene. Tras el empate conseguido en Vicente López, el cuerpo técnico puso la mira en el compromiso frente a Gimnasia de Mendoza, aunque también permanece atento a otras cuestiones que siguen abiertas, como el levantamiento de las inhibiciones que permitirán utilizar a los refuerzos.

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Así, uno de los capítulos que generaba incertidumbre quedó definitivamente resuelto. La dirigencia y el entrenador ratificaron un proyecto que continuará al frente del plantel profesional y que ahora solo espera el último paso administrativo: la oficialización por parte del club.

Unión Leonardo Madelón contrato
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