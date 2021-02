Castro: "Queremos sacar a Colón de la situación complicada"

Con su llegada al club del barrio Centenario, San Lorenzo provocó la tercera cesión desde que compró sus servicios.

En las últimas horas, Castro charló en el programa ¿Cómo te va? y en el inicio reconoció que "venía de un año muy complicado, que arrancó con expectativas para mí por mi paso en México, pero en medio de la pandemia pasaron cosas que me perjudicaron en lo futbolístico y luego no fui tenido en cuenta en San Lorenzo".

Para luego, agregar: "Entonces ahora en Colón tengo la chance de volver a jugar y sentirme importante para un equipo".

Indudablemente el futbolista siente que la decisión del actual orientador sabalero inclinó también la balanza para llegar a Colón, por eso no dudó en admitir: "Que un técnico te dé confianza es clave y Eduardo Domínguez me lo hizo sentir y estoy contento de estar acá. El técnico me dijo encargue de disfrutar. En los primeros días me tuve que poner a tono, porque hacía un año que no jugaba y las cosas no me salían y me ofuscaba. Acá Eduardo hace prácticas largas e intensas y me costaron al comienzo. Ahí fue donde me dijo que todo iba a llevar tiempo y me transmitió tranquilidad".

En referencia al momento del equipo, Castro sostuvo que "al equipo lo veo sólido. Creo que se está armando un lindo grupo y la forma de laburar ayuda al mejor funcionamiento. Eduardo exige mucho y está siempre cerca del jugador. Eso se notó en la cancha con el resultado en el partido pasado. Queremos sacar a Colón de la situación complicada de los promedios".