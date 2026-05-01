Senna, presente en cada curva: a 32 años de su partida, la Fórmula 1 mantiene vivo su legado

En pleno fin de semana del GP de Miami, la Fórmula 1 recordó al tricampeón brasileño Ayrton Senna con homenajes cargados de emoción.

El calendario señala una fecha que la Fórmula 1 no olvida. El 1° de mayo de 1994, en el marco del Gran Premio de San Marino 1994, el automovilismo sufrió una de sus pérdidas más dolorosas con la muerte de Ayrton Senna.

Aquel fin de semana en Imola no solo quedó marcado por su fallecimiento, sino también por el de Roland Ratzenberger, en un contexto que sacudió los cimientos de la categoría y obligó a replantear las normas de seguridad.

Tributos en Miami y memoria intacta con Ayrton Senna

En coincidencia con el Gran Premio de Miami, equipos y la propia organización desplegaron distintos homenajes. Uno de los más significativos fue la evocación de una vuelta icónica de 1990 en Mónaco, al mando del legendario McLaren MP4/5B, temporada en la que el brasileño alcanzó uno de sus títulos.

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Apodado el “Rey de Mónaco”, Senna dejó una marca única en el Principado, con seis victorias y actuaciones memorables como la de 1984 bajo lluvia con Toleman.

Un mito que atraviesa generaciones

Las redes oficiales de la categoría y de escuderías como McLaren y Williams se poblaron de mensajes recordatorios. Fotografías, frases y videos repasaron su paso por equipos como Toleman, Lotus y su consagración en McLaren.

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Su figura sigue vigente no solo por sus logros, sino también por su forma de entender la competencia. Su histórica rivalidad con Alain Prost elevó el nivel del deporte y lo posicionó en la escena global.

Números que reflejan una era

La trayectoria de Senna combina talento, precisión y una obsesión por la excelencia. Tres títulos mundiales (1988, 1989 y 1990), 41 victorias, 80 podios y 65 poles positions construyen una estadística que lo ubica entre los más grandes de todos los tiempos.

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Pero más allá de los números, su estilo agresivo y su conexión con los fanáticos lo transformaron en un ícono irrepetible.

Imola, el antes y el después

El accidente en la curva Tamburello, a bordo del Williams FW16, expuso falencias estructurales y técnicas que derivaron en cambios profundos en la seguridad del automovilismo.

152020 f3 ayrton senna 26 años de su muerte.jpg En su carrera acumuló 41 triunfos, y el récord de seis victorias en Montecarlo. Gentileza @williams/LAT

Años después, el ingeniero Adrian Newey reconocería las dificultades de aquel diseño y el impacto emocional que dejó la tragedia en todo el equipo.

Un legado que sigue rodando

Como parte de los homenajes en Miami, también se exhibe el Toleman Hart TG184, el auto con el que Senna comenzó a forjar su leyenda.

Mientras la acción en pista continúa, su figura vuelve a aparecer en cada recuerdo, en cada imagen y en cada relato. A más de tres décadas de su partida, Ayrton Senna sigue siendo mucho más que un campeón: es una referencia eterna del automovilismo mundial.