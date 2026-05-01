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Con Estigarribia de regreso, Unión apuesta al 4-4-2 para una final ante Talleres

Unión recibirá este sábado a las 18.45 a Talleres en el 15 de Abril, en el cierre de la fase regular. Con un triunfo se meterá en octavos de final.

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 10:45hs
Con Estigarribia de regreso, Unión apuesta al 4-4-2 para una final ante Talleres

Prensa Unión

Unión afrontará un partido decisivo con una noticia que modifica el esquema: el regreso de Marcelo Estigarribia tras cumplir la suspensión por acumulación de amarillas se perfila para el encuentro de este sábado desde las 18.45 ante Talleres, en el 15 de Abril.

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El delantero no estuvo en el empate 2-2 ante Vélez, pero ahora reaparece en un momento clave. Su vuelta llevará a Leonardo Madelón a retomar el clásico 4-4-2, buscando mayor peso ofensivo para un duelo sin margen de error.

Un cambio obligado en ataque en Unión

La inclusión de Estigarribia se dará en lugar de Nicolás Palavecino, quien sufrió un desgarro justo cuando venía de completar su mejor actuación con la camiseta rojiblanca.

El panorama del mediocampista es incierto: su contrato está próximo a finalizar y, en principio, no volvería a jugar en esta fase. Solo una eventual clasificación y avance en el torneo podrían abrirle una puerta en instancias decisivas.

Todo en juego en el 15 de Abril para Unión ante Talleres

El encuentro ante Talleres de Córdoba, correspondiente a la novena fecha (postergada) de la Zona A del Torneo Apertura, será determinante

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Marcelo Estigarribia volver&aacute; a ser titular en Uni&oacute;n, en la "final" ante Talleres, en busca de los octavos de final.

Marcelo Estigarribia volverá a ser titular en Unión, en la "final" ante Talleres, en busca de los octavos de final.

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La ecuación es clara: si Unión gana, sellará su clasificación a los octavos de final. En cambio, si empata o pierde, deberá esperar resultados ajenos hasta el lunes, cuando jueguen Instituto ante Estudiantes de Río Cuarto y Defensa y Justicia frente a Gimnasia de Mendoza.

El equipo que se perfila

Con este escenario, Madelón ya tiene en mente la formación para el cruce ante la “T”: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

La dupla ofensiva que conformarán Cristian Tarragona y Estigarribia será una de las principales cartas para buscar el triunfo.

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En la Avenida no hay margen para especular. Unión depende de sí mismo y tendrá el respaldo de su gente para dar el paso necesario.

Con un esquema más ofensivo, nombres importantes de regreso y la presión de un resultado que define todo, el Tatengue se prepara para una noche que puede marcar su destino en el campeonato.

Unión Estigarribia Talleres
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