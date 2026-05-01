Agenda Santa Fe: paseos y festivales para disfrutar el fin de semana en la ciudad

La ciudad de Santa Fe tendrá un gran festival musical por el Aniversario de Tribus. Y muestras y actividades que se suman a las ferias y paseos de la ciudad

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe preparó para este fin de semana diferentes actividades culturales gratuitas para disfrutar en la capital provincial . Este viernes y sábado se realizará en la Estación Belgrano el “Festival Tribus” que tendrá un line up imperdible con grandes nombres de la música nacional e internacional.

Además como es habitual habrá ferias de artesanos locales y de la economía popular en diferentes espacios de la ciudad. La agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar

Festival Tribus en la Belgrano

Este viernes 1 y sábado 2 en la estación Belgrano, Bulevar Gálvez 1150, se realizará el “Festival Tribus” reafirmando una vez más a la ciudad como polo estratégico de grandes eventos culturales, promoviendo el encuentro de nuevas generaciones de público.

Cabe resaltar que el line up de esta edición reúne a grandes grupos de la música nacional e internacional: Los Caballeros de la Quema, Turf, Eruca Sativa, La Delio Valdez, Estelares, Cielo Razzo, El Mató a un Policía Motorizado, Bandalos Chinos, Massacre y Vapors of Morphine, se destacan entre otras bandas locales.

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Santa Fe y la Constitución

En el marco del 173.º aniversario de la sanción de la Constitución Nacional, vecinos y visitantes podrán disfrutar del paseo turístico guiado gratuito “Santa Fe y la Constitución”. Una propuesta que pone en valor el rol protagónico de la ciudad en uno de los hitos más importantes de la historia argentina. El mismo tendrá lugar el próximo sábado 2 de mayo a las 10, con punto de encuentro en la Sala de los Constituyentes del Convento de San Francisco (San Martín y Amenábar).

Vale destacar que la actividad es libre y gratuita, y no requiere inscripción previa.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 1

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos en el Pase del las 3 Culturas, de 15 a 19, San Martín 1400

Feria de Artesanos en el Paseo de Artesanos Costanera Oeste, de 14 a 20, en Alte. Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao

Sábado 2

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 16.30 a 21.30, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Paseo Constituyentes, de 17 a 21, 4 de Enero y Junín, Plaza Constituyentes.

Domingo 3

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de emprendedores de Anticuarios, de 10 a 18, Alte. Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos del Paseo Costanera Oeste, de 16 a 21, en Alte. Brown entre Ruperto Gdoy y Ricardo Aldao.

Feria de artesanos de Incuba, de 16.30 a 20.30, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín)

Feria de Artesanos del Paseo de las 3 Culturas, de 16.30 a 20.30, San Martín 1400.

Feria de Artesanos del Puerto, de 15 a 20, Lavanderas del Puerto – Dique 1.

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1.º de Mayo

“Entre lo efímero y lo perdurable

La danza en la historia del Teatro 1.º de Mayo” se inaugura en el Museo del Teatro (San Martín 2068), el sábado 18 a las 19.30, con curaduría de Noel Sbodio. La actividad es libre y gratuita. La muestra se podrá visitar hasta el domingo 13 de septiembre de 2026 de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20.

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Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Del silencio a la forma”

El jueves 30 de abril, de 17 a 19, el Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas” (San Martín 2068), abrirá las puertas del espacio expositivo La Fresca para una experiencia singular, el taller “Del silencio a la forma”. La propuesta, destinada a preadolescentes y jóvenes de entre 11 y 14 años, se desarrolla en el marco de la muestra “Lo que perdimos en el fuego”, de la artista Tatiana Manuale. Chicos y adolescentes habitan la muestra de Tatiana Manuale con una propuesta de dibujo y reflexión.

“Mujeres cargadas de futuro: nuestras artistas de los años 60”, en el marco del 90 aniversario del Museo Sor Josefa”.

La muestra se enmarca en las celebraciones por los 90 años del museo.

“Lo que perdimos en el fuego”

La muestra, de Tatiana Manuale, puede visitarse en el marco del espacio expositivo “La Fresca” del MMAV.

Las mismas pueden visitarse en (San Martín 2068), hasta el 10 de mayo, de miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20, y los domingos y feriados de 17 a 20.

Fotogalería Municipal

Muestra “Hogar”

La muestra “Hogar” de Maximiliano Tineo, se exhibe en la Fotogalería Municipal (Primera Junta 2451), y puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 20, hasta el viernes 22 de mayo.

Centro Experimental del Color

“Nueva guía de turbulencias: Atlas sensationum”

La muestra “Nueva guía de turbulencias: Atlas sensationum” se puede visitar, en el Ala Oeste de la Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150), de miércoles a viernes de 9 a 13 y de miércoles a domingos y feriados de 16 a 19, hasta el domingo 24 de mayo, se trata de la exhibición del Programa de Becas de Formación para artistas visuales contemporáneos santafesinos con la curaduría de Rafael Cippolini.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.