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Festival Tribus: habrá desvíos de colectivos y operativo especial en la Estación Belgrano

La Municipalidad acompañará el desarrollo de una nueva edición del festival con un amplio operativo de tránsito, limpieza y seguridad

1 de mayo 2026 · 10:53hs
Festival Tribus: habrá desvíos de colectivos y operativo especial en la Estación Belgrano

La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una nueva edición del Festival de Tribus, uno de los eventos musicales más convocantes de la región, que se desarrollará este viernes 1 y sábado 2 de mayo en la Estación Belgrano. En este marco, la Municipalidad desplegará un operativo integral para garantizar el normal desarrollo de la actividad y la seguridad de vecinos, visitantes y asistentes.

Con una destacada grilla de artistas nacionales y locales, el festival reunirá a miles de personas de distintos puntos del país, consolidando a Santa Fe como sede de grandes eventos culturales y musicales. Los Caballeros de la Quema, Turf, El Mató a un Policía Motorizado, Kapanga, La Delio Valdez y Estelares encabezan la programación de esta edición.

Como parte del operativo, se realizará un corte de tránsito en el ingreso a la Estación Belgrano por calle Dorrego. La restricción comenzará el viernes 1 de mayo a las 13 y se mantendrá durante ambas jornadas del festival. Asimismo, en ambos días, a partir de las 16 horas, las líneas 2 y 13 del transporte urbano de pasajeros presentarán el siguiente desvío:

Líneas 2 y 13 (sentido hacia el centro): de recorrido por Bv. Gálvez, Lavalle, Castellanos, Güemes, Balcarce a recorrido habitual.

Además, al finalizar cada jornada, y de acuerdo con la cantidad de público presente, podrán implementarse cortes momentáneos y preventivos en las inmediaciones de la Estación Belgrano para ordenar la desconcentración de asistentes.

El coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad, destacó el acompañamiento del municipio a este tipo de iniciativas. “Cada propuesta cultural que llega a la ciudad es una posibilidad de seguir creciendo. Por eso, como nos pide el intendente Juan Pablo Poletti, la Municipalidad está para apoyar, acompañar y facilitar, nunca para obstaculizar”, afirmó.

En ese sentido, señaló que durante ambas jornadas trabajarán más de 200 agentes municipales y funcionarios de 10 dependencias, abocados a tareas de tránsito, control, limpieza, asistencia y ordenamiento. “Sabemos que estos eventos generan un gran impacto positivo para la ciudad, tanto en lo cultural como en lo económico. También implican desafíos en la convivencia, por eso pedimos paciencia y comprensión a los vecinos”, agregó.

Por su parte, José “Chengo” Altamirano, organizador del festival, expresó su entusiasmo ante la inminente apertura del evento: “Ya está casi todo listo para recibir al público. Estamos superando las 5.000 entradas vendidas y estimamos llegar a las 6.000 personas. Será una edición inolvidable, con la Estación Belgrano colmada de música y energía”.

Desde el ámbito provincial, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, remarcó el impacto del festival en la actividad turística regional. “Este tipo de encuentros potencian el destino Santa Fe. Más de 50 bandas, visitantes de distintas provincias, ocupación hotelera en crecimiento y un importante movimiento en gastronomía, comercio y servicios hacen de este festival una oportunidad extraordinaria para toda la región”, sostuvo.

Festival Tribus Estación Belgrano colectivos Tribus
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