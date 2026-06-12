Este sábado Colón visitará a Defensores de Belgrano y Ezequiel Medrán dio a conocer la lista de los 20 jugadores que estarán a disposición

Los convocados en Colón para el partido ante Defensores de Belgrano.

Este viernes pasado el mediodía, el plantel de Colón arribó a Buenos Aires para aguardar concentrado el partido que jugará este sábado desde las 15.30 ante Defensores de Belgrano.

Se sabe que la formación titular será la misma que viene de igualar en condición de local ante Ciudad Bolívar y de esta manera, Ezequiel Medrán repetirá el equipo por tercer cotejo consecutivo.

Pero las novedades están en la lista de concentrados, dado que por primera vez el centrodelantero Jerónimo Buosi ocupará un lugar en el banco de relevos. Es categoría 2007 y forma parte del equipo de Reserva.

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Y además, Medrán volvió a convocar a Máximo Ingravidi, quien debutó con la camiseta rojinegra en el último partido ante Ciudad Bolívar, ingresando en el complemento.

En tanto que vuelven a estar ausentes Lucas Cano y Facundo Castro. Y el otro futbolista que no viajó es Matías Godoy, por lo cual es muy factible que los tres jugadores mencionados no continúen en Colón.