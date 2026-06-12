Viejo Puente Carretero: Santa Fe pidió definir plazos y responsabilidades con Nación antes de avanzar con las reparaciones

La Provincia analiza intervenir en el histórico puente, aunque pidió ordenar con el gobierno nacional cómo se ejecutarán las obras.

Nación pide a Santa Fe que repare el viejo Puente Carretero: Vialidad Nacional solicitó formalmente a la Provincia que intervenga en las reparaciones del histórico puente, argumentando que ya se está a cargo de la construcción del nuevo viaducto.

El Gobierno de Santa Fe evalúa el pedido realizado por Vialidad Nacional para avanzar con trabajos de reparación sobre el Viejo Puente Carretero , la histórica conexión entre Santa Fe y Santo Tomé que volvió a quedar bajo observación tras detectarse nuevas fallas estructurales.

La solicitud fue enviada mediante una nota formal del Gobierno nacional y plantea que la Provincia intervenga sobre el puente actualmente en funcionamiento, en paralelo con la ejecución del nuevo viaducto que se construye entre ambas ciudades.

Reparaciones bajo análisis

La vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, confirmó el planteo y explicó que la propuesta de Nación parte del hecho de que Santa Fe ya asumió la ejecución de la nueva obra.

“Llegó una nota de Nación solicitando que, ya que la Provincia está construyendo el nuevo puente y se hizo cargo de tantas otras cosas, pueda también poner en valor el puente que está activo y que es el histórico Santa Fe–Santo Tomé”, sostuvo.

virginia coudanne La vocera provincial, Virginia Coudannes gentileza

Según detalló la funcionaria, el informe técnico hace referencia a grietas detectadas en algunas columnas de la estructura. Sin embargo, aclaró que el nivel de afectación sería menor al escenario registrado en 2024, cuando el deterioro obligó a restringir la circulación y ejecutar una intervención de mayor magnitud.

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Predisposición para colaborar, pero con responsabilidades claras

Ante este escenario, desde la Casa Gris dejaron en claro que existe predisposición para colaborar, aunque consideran indispensable definir el alcance del pedido.

“Tenemos la mejor predisposición, pero también la necesidad de sentarnos a hablar con Nación para ver cómo seguir en términos de plazos, tiempos y qué hace cada uno”, afirmó Coudannes.

En ese sentido, remarcó que la gestión provincial viene absorbiendo distintas obras e intervenciones que originalmente estaban bajo responsabilidad nacional, aunque insistió en la necesidad de ordenar competencias antes de avanzar.

“Nuestro gobernador siempre se hace cargo y eso es un sello de gestión, pero también necesitamos ordenar con Nación de qué trata realmente esta nota para poder avanzar”, agregó.

La postura provincial coincide con lo expresado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien recordó que el mantenimiento del Puente Carretero corresponde inicialmente al Estado nacional por tratarse de una infraestructura vinculada a una ruta nacional.

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El nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé mantiene el ritmo de obra y ya supera el 50% de avance

Mientras se analiza el futuro del histórico Puente Carretero, la construcción del nuevo enlace entre Santa Fe y Santo Tomé continúa dentro del cronograma previsto por la Provincia.

Virginia Coudannes aseguró que la obra presenta una evolución favorable y que los tiempos proyectados se mantienen sin modificaciones.

“La marcha en la ejecución del puente viene muy bien en relación al cronograma que nosotros teníamos previsto”, señaló.

Por su parte, el ministro Lisandro Enrico confirmó que el nuevo viaducto ya superó el 50% de avance certificado y mantiene como horizonte de finalización los primeros meses de 2027.

Actualmente se trabaja en tres frentes simultáneos: la cabecera de Santa Fe, la cabecera de Santo Tomé y el desarrollo de la estructura principal del puente.

Desde el Gobierno provincial anticiparon que la próxima etapa será una de las más complejas, especialmente en el sector urbano de Santo Tomé, donde la presencia de infraestructura subterránea y servicios hará más intensos los trabajos y podría generar mayores interferencias en la circulación.

La obra es considerada estratégica para mejorar la conectividad del área metropolitana y reducir la dependencia del histórico Puente Carretero, que continúa siendo una vía clave para miles de vehículos que cruzan diariamente entre ambas ciudades.