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Fútbol femenino, pádel y golf en la agenda de la Copa Santa Fe

La competencia provincial tendrá actividad en tres disciplinas y continuará consolidándose como el evento deportivo más federal de Santa Fe

Ovación

Por Ovación

12 de junio 2026 · 20:40hs
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La Copa Santa Fe tendrá competencia con el fútbol femenino.

La Copa Santa Fe tendrá competencia con el fútbol femenino.

La Copa Santa Fe, impulsada por el Gobierno Provincial con el acompañamiento de Lotería de Santa Fe, desplegará encuentros y torneos en distintas localidades del territorio santafesino.

El Gobierno de la Provincia, con el acompañamiento de Lotería de Santa Fe, continúa impulsando la Copa Santa Fe 2026 a través de una intensa agenda deportiva que se desarrollará a lo largo y ancho del territorio provincial. Durante este fin de semana largo habrá actividad en fútbol femenino, pádel y golf, con encuentros y competencias que tendrán lugar en Santa Fe, Rosario, Reconquista, Armstrong, San Jorge y otras localidades santafesinas.

En fútbol femenino se disputarán las revanchas de los octavos de final del certamen provincial, una instancia que definirá a los equipos clasificados para la siguiente ronda. La programación comenzará el sábado 13 en la ciudad de Santa Fe, donde Colón recibirá a El Quillá en el campo auxiliar Rafael Batres, tras el empate 2-2 registrado en el encuentro de ida.

La actividad continuará el domingo 14 con una nutrida agenda de partidos. Desde las 15, Defensores de la Costa será local ante Racing de Reconquista en el paraje El Timbó, luego de la igualdad sin goles en el primer cruce. Más tarde, a las 16, Defensores de Armstrong enfrentará a Juventud Pueyrredón con la intención de sostener la ventaja obtenida en Venado Tuerto, mientras que Unión de Totoras recibirá a Argentino de San Lorenzo con el objetivo de revertir la serie. En Rosario, Newell's Old Boys y ADIUR protagonizarán otro de los encuentros destacados de la jornada.

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La fecha se completará el lunes 15, cuando Unión de Santa Fe reciba a Juventud de Malabrigo en el predio Super Manuel Corral; Atlético San Jorge sea local frente a Atlético Rafaela; y Social Lux intente defender la ventaja conseguida ante Morning Star. En caso de igualdad en el resultado global, las series se definirán mediante remates desde el punto penal. Los cuartos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino se disputarán durante julio, con encuentros de ida y vuelta.

El golf amplía su presencia territorial

En golf se disputará la tercera fecha del calendario en las instalaciones de Campo Timbó, a orillas del río Carcarañá, en la localidad de Oliveros, después de las jornadas celebradas en Recreo y Gálvez. La Copa Santa Fe de Golf reúne a 3.700 jugadores matriculados pertenecientes a 21 clubes de 19 ciudades santafesinas, consolidando el crecimiento de esta disciplina dentro del certamen provincial.

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El pádel sigue sumando participantes

Por su parte, el pádel afrontará la etapa regional de una competencia que ya convocó a 40 clubes y más de 1.000 jugadores en toda la provincia. Tras una destacada fase local, las ciudades de Santa Fe y Rosario recibirán durante los días 13, 14 y 15 de junio a los equipos clasificados que buscarán avanzar en un torneo que continúa ampliando su alcance y consolidando su protagonismo dentro de la Copa Santa Fe.

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