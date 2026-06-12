Quedó en prisión preventiva un hombre acusado de abusar sexualmente de un niño en barrio Centenario

El imputado tiene 52 años y quedó detenido mientras avanza la investigación del MPA. Según la acusación, los hechos habrían ocurrido durante un período de cuatro años.

Un hombre de 52 años, identificado como AAV, fue enviado a prisión preventiva en Santa Fe tras ser imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal contra un niño menor de edad en el barrio Centenario.

Un hombre de 52 años cuyas iniciales son AAV quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación en la que está imputado como autor de delitos contra la integridad sexual de un niño menor de edad en el barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Laura Gerard e impuesta por el juez Leandro Lazzarini en una audiencia llevada a cabo esta mañana en los tribunales de la capital provincial.

En la audiencia de esta mañana, Gerard le atribuyó al hombre investigado la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (por la guarda). Por su parte, la fiscal Luciana Escobar Cello está a cargo de la investigación.

“Si bien el abogado defensor solicitó que se impongan medidas alternativas a la prisión preventiva, desde la Fiscalía nos opusimos”, remarcó la fiscal. “Entendemos que los riesgos procesales están latentes, fundamentalmente, porque aún resta entrevistar al niño en Cámara Gesell”, agregó.

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Gerard subrayó que “el juez rechazó la propuesta de la Defensa, hizo lugar a nuestro planteo y dispuso la prisión preventiva”.

Era un amigo del hijo

“Los ilícitos que investigamos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en perjuicio de la misma víctima”, explicó la fiscal y agregó que “comenzaron en 2022 y se extendieron hasta el pasado 16 de abril, que fue la última vez que el imputado tuvo contacto con el niño”.

Gerard precisó que “la víctima era amigo del hijo –también menor de edad– del hombre investigado”, y agregó que “por ese motivo iba a la casa del imputado en el barrio Centenario”.

“Los abusos fueron cometidos mientras el hombre estaba al cuidado de su hijo y de la víctima, por eso la atribución delictiva es agravada por la guarda”, planteó la fiscal y concluyó que “para que el niño no contara lo ocurrido, el imputado lo amenazaba diciéndole que si lo hacía, le haría daño a los integrantes de su familia”.