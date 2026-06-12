Colón aclaró su rol en la despedida del Pulga Rodríguez y llamó a vivir una fiesta en paz

A través de un comunicado oficial, la dirigencia de Colón brindó precisiones sobre la organización del partido homenaje de Luis Miguel Rodríguez, que se realizará en el estadio Brigadier López.

La cuenta regresiva para la despedida de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez ya está en marcha y, en medio de la expectativa que genera el evento, Colón emitió un comunicado oficial para aclarar distintos aspectos vinculados a la organización del espectáculo.

Bajo el título "El último baile del Pulga", la institución destacó el orgullo que representa que uno de los máximos ídolos de su historia haya elegido el estadio Brigadier López para cerrar su carrera deportiva con una celebración especial.

"Que el Cementerio de los Elefantes sea el escenario para este reencuentro histórico reafirma que, para el Pulga y para todos nosotros, esta siempre será su casa", expresó la entidad rojinegra.

Colón aclaró que no organiza el evento del Pulga Rodríguez

En el escrito, la comisión directiva explicó que el encuentro homenaje es un espectáculo de carácter privado y que la producción integral corre por cuenta de la empresa JV Conectados SRL.

En ese sentido, Colón dejó en claro que su participación se limita exclusivamente a la cesión de las instalaciones del estadio, sin intervenir en la organización, venta de entradas, contratación de seguridad, servicios sanitarios o logística operativa.

Además, remarcó que todas las responsabilidades civiles, comerciales y organizativas recaen sobre la firma encargada del evento, que deberá garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes para espectáculos públicos.

Un homenaje cargado de simbolismo

Más allá de las aclaraciones formales, el comunicado tuvo un fuerte tono emotivo hacia quien fue una de las figuras más importantes de la historia reciente del club.

Rodríguez fue protagonista central de la conquista de la Copa de la Liga Profesional 2021, el primer título de Primera División para Colón, y mantiene una identificación absoluta con el pueblo sabalero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2065520226448662882&partner=&hide_thread=false COMUNICADO: "EL ÚLTIMO BAILE DEL PULGA”



La comisión directiva del CLUB ATLÉTICO COLÓN agradece profundamente a uno de sus hijos preferidos, Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, quién distingue a la institución con la realización de su emotivo partido de despedida en el estadio donde… pic.twitter.com/83CuWNwTue — Club Atlético Colón (@ColonOficial) June 12, 2026

Por eso, desde la institución valoraron especialmente que el tucumano haya elegido despedirse en Santa Fe y en el estadio donde construyó gran parte de su leyenda deportiva.

El beneficio para el club

Dentro de la fiesta que se prepara para homenajear al Pulga, Colón informó que mantendrá la explotación exclusiva de los buffets del estadio durante la jornada.

Los ingresos generados por ese concepto serán destinados al sostenimiento y desarrollo de las disciplinas amateurs de la institución, una decisión que la dirigencia resaltó como parte del compromiso social y deportivo del club.

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Finalmente, el mensaje concluye con una invitación a todos los hinchas para vivir el evento en un clima de respeto y celebración.

"Invitamos a todo el pueblo colonista a disfrutar de esta fiesta en paz, abrazando una vez más a nuestro gran capitán", cerró el comunicado oficial.