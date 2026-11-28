En el marco de la emergencia hídrica y las lluvias previstas por el fenómeno de El Niño, realizan relevamientos, entregan alimentos y elementos de higiene. Desde el cuartel también reclaman apoyo económico para mantener los vehículos y cubrir los gastos.

Crecida del Paraná. Bomberos Voluntarios asisten a vecinos de Colastiné Sur y Vuelta del Paraguayo con víveres y kits de higiene.

Mientras la crecida del río Paraná mantiene en alerta a distintos sectores costeros de Santa Fe, los Bomberos Voluntarios de la ciudad sostienen un trabajo cotidiano en las zonas afectadas. Desde hace más de dos semanas, una dotación sale prácticamente todos los días hacia Colastiné Sur y Vuelta del Paraguayo para colaborar con las familias que atraviesan las consecuencias de la emergencia hídrica.

La tarea demanda organización, recursos y coordinación con otras instituciones. En ese contexto, el cuartel enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades operativas y reclama mayor acompañamiento de la comunidad. Así lo explicaron Pablo Bavorovsky, bombero voluntario, y Laura Cejas, tesorera de la Comisión de Bomberos Voluntarios Santa Fe Capital, durante una recorrida de UNO Santa Fe por las instalaciones de la institución, en el marco de su aniversario.

Asistencia diaria en Colastiné Sur y Vuelta del Paraguayo

Bavorovsky explicó que los trabajos vinculados con la inundación se concentran principalmente en esos dos sectores de la ciudad. Las salidas se organizan cada mañana y las tareas se definen de acuerdo con las necesidades que surgen en el territorio.

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“Es un laburo bastante de todos los días, prácticamente todos los días estamos yendo para allá a colaborar”, señaló. Además, precisó que llevan alrededor de dos semanas con intervenciones cotidianas, luego de haber realizado relevamientos previos.

El trabajo no se desarrolla de manera aislada. Los bomberos articulan acciones con distintas instituciones, entre ellas el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), la Cruz Roja y la vecinal de Colastiné. Entre las actividades se encuentran la entrega de víveres y kits de higiene, además de la distribución de elementos para la profilaxis contra la leptospirosis.

También cuentan con una camioneta y una lancha puestas a disposición por el Ministerio de Ambiente, recursos que les permiten llegar a sectores afectados por el avance del agua y sostener las tareas en la zona costera.

“Gracias a ellos podemos salir a hacer todo lo que estamos haciendo hoy en Colastiné”, destacó Bavorovsky.

Voluntarios que combinan el cuartel con otros trabajos

El funcionamiento de la institución depende del compromiso de personas que, además de cumplir con sus actividades laborales y personales, destinan parte de su tiempo al servicio voluntario. El cuartel se organiza mediante guardias activas, con al menos dos turnos semanales por integrante.

Bavorovsky, quien se recibió de bombero el año pasado, contó que esta es su primera experiencia en un operativo de inundación. Sin embargo, destacó que en el cuerpo hay compañeros con trayectoria en anteriores emergencias hídricas.

Actualmente, el cuartel dispone de tres camiones: una cisterna, una unidad para incendios forestales y otra de primera respuesta, equipada para distintas intervenciones. También cuenta con una camioneta de combate con capacidad para 500 litros de agua.

Aunque la crecida reduce los incendios forestales por la cantidad de agua acumulada, los bomberos mantienen su disponibilidad para responder ante otras emergencias, como incendios de pastizales o basura y asistencias a personas y animales.

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Falta de recursos y dificultades para sostener los operativos

A pesar del despliegue, Bavorovsky advirtió que la institución tiene necesidades pendientes en materia de equipamiento, mantenimiento y estructura edilicia. Una de las principales dificultades está relacionada con el combustible necesario para las salidas.

“Hoy tenemos una necesidad muy importante: no estamos llegando a cubrir el combustible para las salidas”, afirmó. En ese sentido, explicó que actualmente Protección Civil colabora para sostener la operatividad y cubrir ese gasto.

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Por su parte, Cejas señaló que la asistencia provincial permite afrontar parte del consumo de combustible durante la emergencia, pero advirtió que deberán volver a solventar esos costos por sus propios medios cuando termine ese acompañamiento.

La tesorera también indicó que están a la espera de un subsidio nacional que permitiría avanzar con reparaciones de vehículos, mejoras en el cuartel y la compra de equipamiento para los bomberos. Según explicó, muchos de esos elementos tienen costos elevados y están sujetos a los valores del dólar.

El pedido a la comunidad: asociarse y colaborar

La situación económica de la institución llevó a sus autoridades a reforzar el llamado para sumar socios. Cejas informó que actualmente cuentan con 91 asociados, pero solamente alrededor del 20% está al día con sus aportes.

“Tenemos muy pocos socios y es lo que estamos haciendo, un llamamiento a la comunidad para que se asocien con una cuotita mínima”, expresó.

El aporte sugerido para particulares tiene un piso de $2.000 mensuales, mientras que para comercios y empresas comienza en $10.000. En ambos casos, cada colaborador puede elegir contribuir con un monto mayor.

La tesorera explicó que esos ingresos permiten afrontar gastos cotidianos como el servicio de gas, teléfono, limpieza, mantenimiento del edificio y de los vehículos. También recordó que la institución organiza beneficios para recaudar fondos, como ventas de alfajores y fideos. Una venta de pollos prevista inicialmente tuvo que ser postergada para los primeros días de diciembre debido a la carga de trabajo de los bomberos por la inundación.

“Con todos los gastos que insume mantener esto, no nos alcanza”, reconoció.

Quienes quieran asociarse pueden acercarse al cuartel o comunicarse con la institución. También está habilitada la posibilidad de realizar donaciones mediante una transferencia a la cuenta del Banco Credicoop, cuyo alias es bomberossantafe. Los datos para colaborar se encuentran publicados en el Instagram de Bomberos Voluntarios Santa Fe Capital.

Un aniversario atravesado por la emergencia

El aniversario del cuerpo de Bomberos Voluntarios encontró a sus integrantes en plena actividad por la crecida del Paraná. La celebración se organizó con una comida a la canasta dentro del cuartel, como un momento de encuentro y distensión después de las jornadas de trabajo.

Cejas destacó el esfuerzo de quienes dejan sus empleos y actividades para cumplir con las guardias y los operativos. “Hay que ser agradecidos a ellos por el hecho de que todos tienen sus trabajos, dejan su trabajo y se vienen a cumplirlo acá al cuartel”, manifestó.

En medio de la emergencia hídrica y de un escenario climático que mantiene la atención sobre la región, los bomberos continúan con su labor en las zonas costeras. Al mismo tiempo, el pedido de la institución apunta a garantizar los recursos necesarios para sostener esa respuesta y estar preparados para las próximas contingencias.