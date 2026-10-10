Central Córdoba y Estudiantes empataron en un partidazo en Santiago del Estero

En un encuentro que tuvo numerosos condimentos que lo hicieron atractivo, Central Córdoba y Estudiantes empataron 2-2 en el Único Madre de Ciudades.

Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero igualaron 2-2 y repartieron un punto para cada uno, que acerca al "Pincha" a la clasificación, al quedar a tres puntos de los cuatro equipos que lo superan en la Zona A del Torneo Clausura 2026.

En unos 45 minutos iniciales intensos en los que se conquistaron todos los goles, y que estuvieron excentos de jugadas polémicas con un arbitraje de Gareano, que estuvo lejos de ser satisfactorio.

Las conversiones estuvieron a cargo de los colombianos Miguel Moslave, a los 22 minutos, para abrir la cuenta a favor del "Pincha", y Edwuin Cetré, desde los 12 pasos, que terminó empatando sobre el final de la primera mitad; por su lado, Leonardo Sequeira y Michael Santos fueron los goleadores para el "Ferroviario" a los 37 y 38.

El encuentro que se disputó en el estadio Único Madre de Ciudades comenzó con dos situaciones claras de gol para el local que, por falta de precisión de Barrera y Santos, no terminaron con la apertura del marcador.

Fue la visita quién se puso en ventaja de la mano de Miguel Moslave a los 22 minutos, tras conectar una pared junto a Fabricio Pérez, meterse en el área para enganchar ante dos defensores que se tiraron al piso para evitar el remate y definir contra un arquero ya desplomado en el suelo.

A los 36 del inicio del partido, Barrera volvió a desbordar por izquierda, ganándole el duelo a Arzamendia y tiró el centro para un Sequeira que apareció en el área solo y de cabeza para igualar el marcador en Santiago del Estero.

Al minuto del empate, Central Córdoba encontró una contra que con mucha fortuna terminó convirtiéndose en la ventaja del “Ferroviario”, ya que Santos desperdició el primer ataque ante la salida del arquero de Estudiantes, Iacovich; sin que la pelota se fuera del campo.

La recuperó Funes Mori, pero se equivocó en la salida y terminó dándole un pase a Iacobelli, quien entró nuevamente al área y envió un centro que terminó nuevamente en los pies de Santos que esta vez no falló y con el arco vacío, definió para el 2-1.

Cuando terminaba la primera parte, el colombiano Cetré entró al área desde la izquierda hacia el centro, remató ante la salida del arquero, pero Alejandro Maciel logró evitar la caida de su valla sobre la línea.

Sin embargo, con asistencia del VAR, el árbitro Andrés Gareano terminó cobrando penal por mano del propio Maciel, que el mismo Cetré convirtió para igualar el marcador, que ya no se modificaría hasta el silbatazo final.

El próximo partido, Estudiantes de La Plata tendrá que recibir a Flamengo en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores, el jueves 15 desde las 21:30; por su lado, Central Córdoba deberá visitar a Newell’s Old Boys en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario.

El resumen de Central Córdoba vs Estudiantes