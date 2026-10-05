28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

La propuesta se realizará este sábado 10 y domingo 11 en la Basílica de Guadalupe, con entrada libre y gratuita. Habrá sorteos, regalos y una colaboración voluntaria a beneficio de Cáritas Parroquial.

El 28° Encuentro Multimarcas se llevará a cabo este sábado 10 y domingo 11 de octubre en el predio de la Basílica de Guadalupe

La ciudad de Santa Fe será escenario este fin de semana de una nueva edición del Encuentro Multimarcas , una propuesta que reunirá a fanáticos de los vehículos clásicos, antiguos y especiales, además de motos y colectivos históricos.

El 28° Encuentro Multimarcas se llevará a cabo este sábado 10 y domingo 11 de octubre en el predio de la Basílica de Guadalupe , ubicada en Javier de la Rosa 623 .

La actividad comenzará el sábado de 15 a 20, mientras que el domingo se desarrollará desde las 8 hasta las 19. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer la exposición y disfrutar de una variada muestra de vehículos que forman parte de la historia del automovilismo y el transporte.

Una propuesta para toda la familia

Entre las principales atracciones se encuentra la exhibición de autos clásicos, antiguos y especiales, junto con una muestra de motos y colectivos históricos. La propuesta busca reunir tanto a coleccionistas y aficionados como a familias y público en general.

Además, durante el encuentro habrá sorteos, regalos y entrega de diplomas para los participantes, sumando actividades a la exposición de los vehículos.

La entrada será libre y gratuita. No obstante, los organizadores solicitarán una colaboración voluntaria a total beneficio de Cáritas Parroquial, con el objetivo de acompañar la tarea solidaria que desarrolla la institución.

El evento es organizado conjuntamente por Santa Fe Choferes Solidarios, Los Famas, Autobuses Santa Fe y Colectivos Santafesinos en el Recuerdo, agrupaciones vinculadas al mundo de los vehículos y al rescate de la memoria del transporte.