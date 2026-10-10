La Liga Santafesina se quedó sin fútbol este sábado por las condiciones climáticas

La jornada del 10 de octubre en la Liga Santafesina fue suspendida en su totalidad. La medida alcanzó al fútbol femenino y a las dos categorías principales del masculino.

La pelota no rodará este sábado en las canchas de la Liga Santafesina de Fútbol. Las dificultades que provoca el mal tiempo en esta etapa del año llevaron a suspender todos los encuentros previstos para el 10 de octubre, en una decisión que abarcó tanto al fútbol femenino como a los torneos masculinos.

La resolución se tomó en dos etapas. Durante la noche del viernes se había anunciado la postergación de la fecha femenina, pero este sábado la medida se amplió a la Primera y la Segunda División masculina , dejando sin actividad a las competencias que integraban la programación del día.

Una jornada completa fuera del calendario en la Liga Santafesina

Las condiciones climáticas volvieron a condicionar el desarrollo del fútbol local y obligaron a dejar de lado la agenda prevista. Así, los equipos que debían salir a la cancha tendrán que esperar para disputar sus respectivos compromisos.

La suspensión alcanzó a todas las actividades programadas para este sábado, sin distinción de categoría o rama.

Cuándo se jugarán los partidos pendientes

Con la fecha completamente postergada, la atención estará puesta en la reprogramación de los encuentros. Por el momento, la jornada prevista para este 10 de octubre quedó sin efecto y los clubes deberán aguardar la definición de las nuevas fechas para volver a competir.