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Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) y agentes de Fauna del Ministerio de Ambiente provincial también incautaron jaulas, tramperas y teléfonos celulares. Dos personas fueron notificadas de la causa.

Juan Trento

Por Juan Trento

7 de octubre 2026 · 15:28hs
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Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Este miércoles por la mañana, en la localidad de Arocena, departamento San Jerónimo, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en un inmueble, donde secuestraron 47 aves de distintas especies, además de jaulas, tramperas, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Investigación

El procedimiento se enmarcó en una investigación por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida, a cargo del fiscal Julio Lema. En el allanamiento participaron agentes de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Según la investigación, los elementos secuestrados estarían vinculados con la presunta captura y venta de las aves. En el lugar fueron identificadas dos personas: N. P. Z., de 57 años, y O. C. B., de 79 años.

Comercialización ilegal de fauna protegida

Informaron la novedad sobre el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), y esta hizo lo propio con el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Julio Lema, quien ordenó que las dos personas identificadas fueran notificadas de la causa.

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de comercialización ilegal de fauna protegida, en infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 y a la Ley Provincial N.º 4.830.

Arocena fauna secuestro
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