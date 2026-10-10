Por primera vez el consumo de pollo superó al de carne vacuna en Argentina: la mirada de productores avícolas santafesinos

Productores avícolas santafesinos hicieron una radiografía del auge del consumo de pollo en Santa Fe. "La milanesa es lo que más se vende, junto con la suprema de pollo", indicaron.

Por primera vez en la historia, el consumo de pollo superó al de carne vacuna en la Argentina. El cambio consolida una tendencia que la industria avícola venía observando desde hace tiempo y que se aceleró en los últimos años.

Alejandro Coianiz, presidente de la Cámara de Productores Avícolas de Santa Fe , explicó que el crecimiento del pollo responde a distintos factores, entre ellos la diferencia de precios y una menor disponibilidad de carne vacuna. "Cada vez se consumen más kilos de pollo y, ante la menor oferta de carne vacuna, ya sea por las exportaciones o porque es una carne que tarda mucho más en producir kilos que la de pollo, fuimos ganando terreno", señaló.

"Desde fines del año pasado ya se iba marcando la tendencia de que íbamos a ser la carne más consumida y creo que eso ya se afirmó, por lo menos por un buen tiempo. Obviamente, está el tema económico y el tema de los precios", sostuvo Coianiz.

Milanesas de pollo, el producto más consumido

La milanesa y la suprema se convirtieron en algunos de los productos más demandados. "La milanesa es la vedette, lo que más se vende, junto con la suprema de pollo. Realmente, todo eso está funcionando muy bien y ese tipo de cuestiones hace que seamos la carne que más consumimos", destacó.

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La transformación también alcanzó al proceso productivo. Coianiz describió a la avicultura como "una industria muy dinámica en todos los pasos de la cadena", desde la crianza y la fabricación de alimentos hasta el trabajo de los frigoríficos.

El mercado interno continúa siendo el principal destino de la producción avícola. "El grueso de la producción, te diría que el 95%, está volcado al mercado interno hoy por hoy, básicamente por un tema económico", señaló Coianiz.

Aumento del consumo de cerdo

El consumo total de carnes en Argentina continúa siendo elevado. "Estamos hablando de 115 kilos por habitante por año" cuando se suman pollo, carne vacuna y cerdo, señaló Coianiz.

Los cambios en el consumo también alcanzan al cerdo. "Ante la falta de un tipo de carne, va tomando el otro. Eso está pasando hoy con el pollo y también está pasando con el cerdo, que viene creciendo", explicó.

La industria avícola asegura tener capacidad para responder rápidamente ante un aumento de la demanda. "Dejando el pollo dos o tres días más en la granja, vos ya tenés prácticamente un 5% o un 10% más de kilos de carne", indicó.

Coianiz considera que el mercado interno podría mantenerse abastecido aun frente a un crecimiento de las exportaciones. "Yo creo que el mercado argentino va a estar cubierto seguramente y, en caso de que se incremente la demanda, no veo muy difícil llegar a hacer ese incremento casi con lo que tenemos ahora", concluyó.