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Quiénes son los 20 jugadores de Colón que esperan el partido ante Mitre

Colón enfrentará este domingo desde las 16 a Mitre, en Santiago del Estero. Iván Delfino llevó a 20 jugadores, con un regreso y varias sorpresas.

Ovación

Por Ovación

10 de octubre 2026 · 19:55hs
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Quiénes son los 20 jugadores de Colón que esperan el partido ante Mitre

Prensa Colón

Colón ya tiene a sus elegidos para afrontar un compromiso importante en Santiago del Estero. El equipo rojinegro visitará este domingo, desde las 16, a Mitre, por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional.

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Con una lista de 20 futbolistas que buscarán sumar un resultado positivo en la recta final de la fase regular de la Primera Nacional, el Sabalero espera un partido que puede resultar clave ante Mitre.

Entre los convocados aparece Matías Muñoz, quien cumplió con la fecha de suspensión tras haber llegado al límite de cinco amonestaciones. En tanto que están al límite de una suspensión por acumular cuatro amarillas Facundo Castet y Alan Bonansea.

Los convocados de Colón

La nómina de jugadores que aguardan el partido en Santiago del Estero está integrada por:

Arqueros

Tomás Giménez

Tomás Paredes

Defensores

Zahir Ibarra

Sebastián Olmedo

Federico Rasmussen

Nicolás Thaller

Emanuel Beltrán

Facundo Castet

Mauro Peinipil

Mediocampistas

Ignacio Antonio

Federico Lértora

Matías Muñoz

Agustín Toledo

Darío Sarmiento

Conrado Ibarra

Delanteros

Ignacio Lago

Julián Marcioni

Alan Bonansea

Jerónimo Buosi

Leandro Garate

Un partido clave para Colón

Colón afrontará la visita con el objetivo de sumar fuera de casa y sostener sus aspiraciones de pelear por llegar al Top 4 en la Zona A . Del otro lado estará Mitre, que buscará hacerse fuerte ante su gente, tras la gran victoria que viene de sumar en Los Polvorines ante San Miguel, en un duelo que tendrá mucho en juego para ambos equipos.

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El encuentro comenzará a las 16 en Santiago del Estero, con arbitraje de Jorge Baliño, donde el conjunto santafesino intentará dar un paso importante en el tramo decisivo de la temporada, tras el triunfazo que viene de sumar sobre el final ante Estudiantes de Buenos Aires en el Brigadier López.

Colón Mitre Delfino
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