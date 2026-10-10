Colón ya tiene a sus elegidos para afrontar un compromiso importante en Santiago del Estero. El equipo rojinegro visitará este domingo, desde las 16, a Mitre, por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional.
Quiénes son los 20 jugadores de Colón que esperan el partido ante Mitre
Colón enfrentará este domingo desde las 16 a Mitre, en Santiago del Estero. Iván Delfino llevó a 20 jugadores, con un regreso y varias sorpresas.
Por Ovación
Con una lista de 20 futbolistas que buscarán sumar un resultado positivo en la recta final de la fase regular de la Primera Nacional, el Sabalero espera un partido que puede resultar clave ante Mitre.
Entre los convocados aparece Matías Muñoz, quien cumplió con la fecha de suspensión tras haber llegado al límite de cinco amonestaciones. En tanto que están al límite de una suspensión por acumular cuatro amarillas Facundo Castet y Alan Bonansea.
Los convocados de Colón
La nómina de jugadores que aguardan el partido en Santiago del Estero está integrada por:
Arqueros
Tomás Giménez
Tomás Paredes
Defensores
Zahir Ibarra
Sebastián Olmedo
Federico Rasmussen
Nicolás Thaller
Emanuel Beltrán
Facundo Castet
Mauro Peinipil
Mediocampistas
Ignacio Antonio
Federico Lértora
Matías Muñoz
Agustín Toledo
Darío Sarmiento
Conrado Ibarra
Delanteros
Ignacio Lago
Julián Marcioni
Alan Bonansea
Jerónimo Buosi
Leandro Garate
Un partido clave para Colón
Colón afrontará la visita con el objetivo de sumar fuera de casa y sostener sus aspiraciones de pelear por llegar al Top 4 en la Zona A . Del otro lado estará Mitre, que buscará hacerse fuerte ante su gente, tras la gran victoria que viene de sumar en Los Polvorines ante San Miguel, en un duelo que tendrá mucho en juego para ambos equipos.
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El encuentro comenzará a las 16 en Santiago del Estero, con arbitraje de Jorge Baliño, donde el conjunto santafesino intentará dar un paso importante en el tramo decisivo de la temporada, tras el triunfazo que viene de sumar sobre el final ante Estudiantes de Buenos Aires en el Brigadier López.