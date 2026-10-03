Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

Pimpinela llega a Santa Fe con "Noticias del Amor", un espectáculo que combina sus grandes éxitos con un recorrido visual sobre los cambios en las relaciones de pareja. El show será el domingo 11 de octubre en el Estadio Cubierto del Club Unión.

Lucía y Joaquín Galán , integrantes de Pimpinela , llegan a la ciudad de Santa Fe para presentar su nuevo espectáculo, "Noticias del Amor" , un show que propone un recorrido por los grandes éxitos del dúo y, al mismo tiempo, una mirada sobre cómo cambiaron las relaciones de pareja a lo largo del tiempo.

La presentación está prevista para el domingo 11 de octubre en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión , donde el público santafesino podrá disfrutar de una propuesta que combina música, imágenes y una puesta en escena especialmente diseñada para el espectáculo.

Pimpinela presenta "Noticias del Amor" en Santa Fe

"Noticias del Amor" propone un viaje musical y visual a través de las diferentes formas que adoptó el amor y las relaciones entre hombres y mujeres con el paso de los años.

Durante el show, las voces de Lucía y Joaquín Galán recorrerán algunas de las canciones más reconocidas de la extensa trayectoria de Pimpinela, con una puesta que busca recuperar las historias de amor, desamor, encuentros y desencuentros que se convirtieron en una de las marcas registradas del dúo argentino.

El espectáculo combina los grandes éxitos de Pimpinela con un relato visual que acompaña las canciones y plantea cómo fueron transformándose los vínculos y las maneras de expresar los sentimientos.

La propuesta busca que el público pueda reencontrarse con las canciones que forman parte de la historia musical de varias generaciones y, a la vez, descubrir una nueva mirada sobre el amor en tiempos de cambios.

Entradas para Pimpinela en Santa Fe

Los interesados en asistir al espectáculo "Noticias del Amor" de Pimpinela en Santa Fe pueden adquirir sus entradas a través de Plateavip.

El show será el domingo 11 de octubre en el Estadio Cubierto del Club Unión, en una presentación que tendrá como protagonistas a Lucía y Joaquín Galán y sus canciones más emblemáticas.