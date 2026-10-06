"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

Del 9 al 11 de octubre, Santa Fe será sede de una propuesta cultural inédita. Es organizada por instituciones que sostienen la Feria del Libro de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe suma un nuevo hito a su agenda cultural. Del viernes 9 al domingo 11 de octubre, entre las 16 y las 20, la emblemática Casa de la Cultura será sede de "Fluya", la 1.ª Feria del Libro Usado y Antiguo.

Se trata de un acontecimiento inédito para la ciudad, pensado para poner en valor la circulación, la conservación y el encanto único de los libros con historia.

La propuesta surge de la mesa de trabajo tripartita integrada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, el Ministerio de Cultura de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), junto a Ediciones UNL, instituciones referentes que año tras año impulsan la tradicional Feria del Libro de la ciudad, un evento consolidado a lo largo de 32 ediciones. Con esta misma alianza estratégica, las instituciones vuelven a unirse para dar respuesta a una demanda creciente de la comunidad lectora y del sector librero independiente de la región.

La iniciativa es organizada conjuntamente por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) –las mismas instituciones que sostienen la histórica Feria del Libro de Santa Fe con 32 ediciones ininterrumpidas– y convoca a lectores, bibliófilos y libreros en un encuentro con entrada libre y gratuita.

Un puente con el libro contemporáneo

En sus dos primeras jornadas, el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, Fluya convivirá en diálogo directo con las actividades del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF). Esta confluencia potenciará el paseo cultural de la Casa de la Cultura, permitiendo que quienes recorran las salas encuentren tanto la riqueza del libro usado y antiguo como las novedades y lecturas de la programación del festival.

Una grilla pensada para los amantes del papel y la memoria

El domingo 11 de octubre, la feria desplegará una atractiva programación de talleres, conferencias y gabinetes de lectura abiertos a todo público:

16.30 h – Taller de reparación de libros, a cargo de M. Belén Martínez (Bibliotecóloga, encuadernadora y Licenciada por la UNL, especialista en Conservación Documental). Un espacio práctico para brindar conocimientos iniciales sobre conservación preventiva, diagnóstico de deterioros y técnicas básicas para recuperar la estética y la funcionalidad de los ejemplares dañados.

17.15 h – “A propósito de los libros de Estela Figueroa”, a cargo de Florencia Russo. Una reflexión sobre cómo la biblioteca personal se constituye en refugio a lo largo de la vida, a partir de la revisión de textos de la gran poetisa santafesina y el rescate de libros que sobrevivieron a la dictadura y a la inundación de 2003.

18 h – Gabinete de lecturas pasadas: biografía y huellas de los libros usados, coordinado por Gisela Paggi (Bibliogigix) (profesora en Letras, periodista cultural y bibliotecaria). Una invitación a explorar el libro como un archivo vivo y afectivo, a través de las dedicatorias escritas a mano, sellos de exlibris, marcas de bibliotecas desaparecidas, cartas y anotaciones marginales que custodian sus páginas.

19 h – “Lo analógico: comienzo de una era”, por Joaquín Díaz (creador del proyecto cultural y gastronómico Vaporeso, de Paraná). Una charla reflexiva sobre el valor de la presencialidad, la materia y el tiempo en la era de la prisa digital, pensando lo analógico como una búsqueda contemporánea de sentido.

Librerías y expositores participantes

La feria invitó especialmente a libreros tradicionales de usados de la ciudad de Santa Fe y contará con la participación de dos proyectos invitados de la región: Caburé Libros (Rosario) y Vaporeso (Paraná).

El listado completo de libreros y librerías incluye