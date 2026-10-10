Los números que exponen el principal problema de Unión en el Clausura

Unión volvió a mostrar falencias en la caída 2-0 ante Defensa y Justicia y prolongó una racha que expone sus problemas defensivos.

Unión tiene un problema que se repite partido tras partido y que ya se convirtió en una de sus principales preocupaciones: la defensa no logra cerrar el arco. Con la derrota por 2-0 frente a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril, el equipo rojiblanco llegó a 19 encuentros consecutivos recibiendo goles, una estadística que refleja las dificultades para sostener resultados y la falta de respuestas en el fondo.

La racha se hizo todavía más evidente en las últimas cuatro presentaciones, todas con derrotas: 2-1 ante Talleres en Córdoba, 2-1 frente a Independiente en Santa Fe, 3-0 contra Boca en La Bombonera y 2-0 ante Defensa y Justicia. En esa secuencia, el equipo recibió nueve goles y apenas convirtió dos. Los errores individuales, las desatenciones y los espacios concedidos volvieron a costarle demasiado caro.

La salida de Maizon Rodríguez y un plantel que perdió piezas importantes

La partida de Maizon Rodríguez aparece como uno de los factores que ayudan a explicar las dificultades actuales, aunque el problema defensivo ya existía cuando el uruguayo formaba parte del equipo. Con él en cancha, Unión también había recibido goles en sus compromisos anteriores, por lo que su salida no explica por sí sola la continuidad de esta tendencia.

Maizon Rodríguez deja Unión y continuará su carrera en el Krasnodar.

Sin embargo, la pérdida de futbolistas importantes se siente en un plantel que quedó reducido. En el último mercado también se fueron Mateo Del Blanco, Mauro Pittón y Rafael Profini, entre otros jugadores que habían formado parte de la estructura del equipo durante el primer semestre.

Esas bajas obligaron a reconfigurar el plantel y dejaron al cuerpo técnico con menos alternativas para sostener el funcionamiento. En una temporada exigente, la falta de recambio puede convertirse en un inconveniente adicional cuando aparecen errores, lesiones o rendimientos por debajo de lo esperado.

Cuándo fue la última vez que Unión terminó con el arco en cero

Para encontrar el último partido en el que el Tatengue no recibió goles hay que retroceder al 3 de abril, cuando venció 2-0 a Deportivo Riestra en el 15 de Abril, por la fecha 13 del Torneo Apertura. Marcelo Estigarribia, de penal, y Cristian Tarragona marcaron los tantos de aquella victoria.

Desde entonces, el equipo no volvió a terminar un encuentro con la valla invicta, según la serie de resultados consignada. En el recorrido hubo triunfos, empates y derrotas, pero siempre con al menos un gol del rival. Incluso en partidos en los que Unión consiguió imponerse con autoridad, como el 4-1 ante Sarmiento, no logró evitar que le convirtieran.

La estadística expone un déficit que va más allá de un resultado puntual. Para competir con mayor regularidad, el equipo necesita mejorar las coberturas, reducir los errores cerca de su área y recuperar solidez en las pelotas divididas y las transiciones defensivas.

Una cuenta pendiente para Madelón

Leonardo Madelón deberá encontrar soluciones para una defensa que no consigue sostenerse y que quedó especialmente expuesta durante la seguidilla de derrotas. El próximo compromiso ante Deportivo Riestra, el lunes 19 de octubre, será una nueva oportunidad para empezar a corregir el rumbo.

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Unión necesita volver a construir desde el fondo. Mientras siga concediendo goles en cada presentación, cualquier esfuerzo ofensivo quedará condicionado y la posibilidad de remontar el presente será cada vez más difícil.