Centurión rompió el silencio y fulminó al presidente de Racing de Córdoba

Una vez más, vuelve a tambalear la carrera de Ricardo Centurión . Apenas un semestre duró en Racing de Córdoba, que en las últimas horas le rescindió su contrato . No es una salida en buenos términos. Mucho menos después de las fulminantes declaraciones del presidente Manuel Pérez, quien lo expuso públicamente y provocó la respuesta en llamas del delantero de 33 años.

El máximo dirigente de la Academia cordobesa profundizó sobre el caso del ex-Racing y Boca, que había pedido una segunda oportunidad con la llegada de Gustavo Sapito Coleoni: "Nos colmó la paciencia porque lo estamos esperando desde unos días antes del partido ante Chaco For Ever, cuando habíamos tomado la determinación".

Centu faltó a prácticas y sesiones de kinesiología pactadas, además de cometer otras faltas de disciplina que resquebrajaron la relación con el club: "Fue notificado en cada multa. Esperamos que nos devolviera la llave de la casa que tenía en un barrio privado, un auto que le prestamos para que se moviera en Córdoba y nada de ello sucedió. Es un muy triste porque le dimos todo, le brindamos confianza, pero lamentablemente tenemos que ponerle un cierre al tema".

Horas después de sus dichos, cuando en Nueva Italia pensaban que habían calmado las aguas, el atacante rompió el silencio en su cuenta de Instagram y apuntó directamente a Pérez: “Ay, Manuel Pérez. Cuando yo hable de vos, se te van a ir las elecciones y tu mentira. Un dictador con un hijo con un mismo problema”.

En llamas, siguió lanzando dardos: “Un tipo que los hace cagar de hambre a los chicos y exige resultados”. A su vez, denunció carencias en el predio en el que entrena el plantel: “No tienen ducha, no tienen desayuno”.

En su picante storie, Centurión, 14 partidos, tres goles y dos asistencias en el club, dejó entrever una fuerte comparación política: "¿No tendrías que estar en Venezuela?". Y remarcó las diferencias que fueron tensando el vínculo: “Yo soy libre, cosa que si no opino igual que vos no escuchás. No escuchen, acérquense y vean que no imponga miedo”.

Por último, le dejó una dedicatoria a la gente: “Ahora sí, a la hinchada, mis respetos. Hay cosas mejores que el sistema de este tipo. Nueva Italia, abrazo y hasta siempre”.